A la Une . Quinté : Plus de 100.000 euros remportés à Saint-André

La Réunion enregistre un deuxième grand vainqueur en l'espace de trois jours au Quinté. Voici le communiqué du PMU : Par NP - Publié le Mercredi 16 Novembre 2022 à 14:33





Ce parieur a validé son jeu chez Miam Miam, 66 rue Maingard à Saint André. Ayant joué un Tic 3 (Tiercé + Quarté + Quinté) à 4,30€, il percevra non seulement le rapport ordre du Quinté à 94 593 €, mais également le rapport du Quarté Ordre à 8 623 € et le rapport du Tiercé Ordre à 1 410€, soit une somme totale de 104 627€, de quoi bien préparer les fêtes de fin d’année ! Il n’a pas encore réclamé son gain.



Le prochain grand rendez-vous pour les turfistes sera le Prix de Bretagne, première épreuve qualificative pour le Grand Prix d'Amérique 2023, ce dimanche 20 novembre. A cette occasion, une Tirelire de 500 000€ sera mise en jeu et les 3 premiers de la course empocheront leur sésame pour participer au Championnat du Monde des trotteurs le dimanche 29 janvier 2023.