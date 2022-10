A la Une . Quimper : 3 mois de prison avec sursis pour avoir incité les Réunionnais à prendre les armes contre le couvre-feu

Pour avoir incité les habitants de La Réunion à la violence pour s'opposer à l'avancement du couvre-feu de 22h à 18h en mars 2021, un habitant de Quimper (Finistère) a été condamné ce jeudi à trois mois de prison avec sursis, rapporte le quotidien régional Le Télégramme. Par NP - Publié le Vendredi 28 Octobre 2022 à 14:31

Le prévenu, âgé de 30 ans, avait appelé sur son compte Facebook les habitants de l'île à s'armer notamment de cocktails Molotov. "N’oubliez pas les cocktails molotov, mettez du sable dedans pour qu’ils aillent plus loin, et n’oubliez pas de descendre dans la rue le 5 mars", avait-il écrit sur sa page Facebook, comme rappelé par le média breton.



À la barre, le prévenu a reconnu les incitations à la haine tout en rappelant qu'il n'était pas présent sur place dans l'île.

Ce qui lui a valu une remontée de bretelles de la part du président de la séance, qui a rappelé au prévenu qu'il avait le droit de manifester mais non pas d'appeler des personnes à se regrouper avec des armes "et les inciter à jeter des cocktails Molotov sur les forces de l'ordre".



D'où la peine de trois mois de prison avec sursis qui lui a été infligée.