Qui succédera à Brice Jista pour devenir le nouveau Mister France Réunion 2022 ?

Ils sont douze, âgés de 19 à 30 ans, à concourir au titre de Mister France Réunion 2022. Mais qui se démarquera pour succéder à Brice Jista, Mister France Réunion 2021 ?



Encore étudiants, diplômés ou déjà dans la vie active, les douze candidats ont tous le désir de valoriser l'image de l'homme, d'être un exemple pour la jeunesse et de représenter notre île en Janvier prochain à la grande finale de Mister France nationale.



Sous la houlette du talentueux chorégraphe Grégory Pitou, les répétitions commenceront en juillet pour préparer les différents tableaux. Les candidats travailleront et devront assurer un spectacle alliant présentation orale, chorégraphie et défilé.



Au terme d'un grand casting au Dina Morgabine de Saint Gilles, les membres du jury ont sélectionné :