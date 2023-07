La grande Une Qui sont les députés réunionnais les plus anti-Macron ?

Les données de participation des députés depuis le début de leur mandat en 2022 ont été publiées ce dimanche au terme de la dernière séance à l’Assemblée nationale avant les vacances. L’occasion de voir où se positionnent nos parlementaires réunionnais en matière d’assiduité mais aussi sur l’échiquier politique. Par Baradi Siva - Publié le Mardi 25 Juillet 2023 à 06:15

Les députés sont partis en vacances en fin de semaine dernière. Les élus ont déploré des séances longues et intenses qui ont poussé certains vers un “burn-out”. Ils pourront maintenant se reposer avant la reprise prévue début octobre.



Cette première année de mandat parlementaire a été marquée par plusieurs votes très importants comme l’inscription de l’IVG à la Constitution qui a été retoquée par le Sénat, les motions de censure contre Elisabeth Borne qui ont toutes échoué mais aussi par des passages en force par le gouvernement notamment pour la réforme des retraites.



Les votes des élus réunionnais vous ont été rapportés par Zinfos974 pour l’inscription de l’IVG dans la Constitution comme pour la réforme des retraites. Notre rédaction se penche aujourd’hui sur le score global des parlementaires de l’île depuis leur élection en 2022.



La participation aux votes



Les données publiées par l’Assemblée nationale ne permettent pas de se pencher sur le nombre d’heures passées par chaque député sur les bancs du Palais Bourbon mais sur leur assiduité au moment des votes législatifs, l’activité la plus importante de ces élus.



Les scores de participation des élus de La Réunion aux votes parlementaires sont en dessous de la moyenne nationale (29%). Ce qui pourrait notamment être expliqué par la distance entre l’île et l’Assemblée.



Mais sur l’exercice de la participation au vote, c’est la députée Karine Lebon qui est la plus assidue à La Réunion avec un score de 22%. Le podium est complété par Nathalie Bassire et Philippe Naillet qui sont à égalité (21%).



Jean-Hugues Ratenon appuie aussi régulièrement sur les boutons de son bureau (20%). Viennent ensuite les plus mauvais élèves avec dans l’ordre Emeline K/Bidi (16%), Perceval Gaillard (15%) et enfin Frédéric Maillot (13%).

Les votes de spécialité



Ce score est moins parlant parce qu’il s’agit des participations au scrutin relié à un texte législatif examiné dans une commission parlementaire dans laquelle se trouve le député. Les Réunionnais sont encore sous la moyenne.



Là, Karine Lebon et Frédéric Maillot sont à égalité à (41%) devant Philippe Naillet (29%), Jean-Hugues Ratenon (25%), Emeline K/Bidi (23%), Nathalie Bassire (12%) et Perceval Gaillard (9%).

Les députés sont-ils fidèles à leur groupe ?



Les données rassemblées par l’Assemblée nationale offrent aussi un score de loyauté des élus envers le groupe parlementaire. Les Réunionnais sont ici presque tous sous la moyenne nationale (97%).



Le plus fidèle est Jean-Hugues Ratenon qui a voté comme La France Insoumise à 99%. L’autre député du groupe de Jean-Luc Mélenchon est lui aussi loyal au groupe avec un score de 98%.



On retrouve ensuite les députés de la Gauche Démocrate et Républicaine-NUPES : Frédéric Maillot (96,9%), Philippe Naillet (96,6%), Karine Lebon (95,6%) et Emeline K/Bidi (95%).



Nathalie Bassire est dans une position particulière. Dans l’alliance LIOT (Libertés, indépendants, Outre-Mer et territoires) où les députés sont d’horizons différents et pas forcément de la même couleur politique. Elle n’a voté la même chose que ses camarades qu’à 86%.

Qui est le plus anti-Macron ?



Le dernier score mis en avant pour l’agence Datan qui reprend les données de l’Assemblée nationale est celui de la position de chaque député face à la majorité présidentielle lors de chaque scrutin. Et là, les Réunionnais sont cette fois très largement en dessous de la moyenne.



Celui qui a le plus voté contre la majorité présidentielle est Frédéric Maillot (16,8%), devant Jean-Hugues Ratenon (17,8%) et Emeline K/Bidi (19,6%). Viennent ensuite Karine Lebon ( 22,8%) Perceval Gaillard (22,9%). Le député de gauche qui se positionne le moins souvent contre le gouvernement est Philippe Naillet (27%).



Tout en bas du classement, on retrouve logiquement l’unique députée de centre-droit, Nathalie Bassire, qui a tout de même plus souvent voté à l’encontre de la majorité présidentielle qu'en sa faveur (47%).





