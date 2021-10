Rubrique sponsorisée Qui seront les nouveaux Talents Gourmands 2021/2022 de La Réunion et de Mayotte ?

Agriculteur, artisan ou cuisinier : si vous débordez de talents, le concours des Talents Gourmands est fait pour vous. Co-organisé par le Crédit Agricole de La Réunion et le guide gastronomique Bottin Gourmand, les inscriptions viennent d’ouvrir avec à la clé plus de 15 000 € à gagner et beaucoup plus encore… Un excellent moyen de partager sa passion pour la richesse de notre région. Par Zinfos974 - Publié le Vendredi 1 Octobre 2021 à 09:55





15 000 € de dotations...

Trois catégories de métiers représenteront, au travers des agriculteurs, artisans et cuisiniers, toute la filière gastronomique locale. Le public pourra découvrir l’ensemble des talents locaux, nouveaux et anciens, dès le 15 novembre et participer à la sélection des finalistes en votant pour leurs 3 talents préférés à partir du 20 décembre.

Ce sont au total 15 000 € de dotations qui seront répartis au profit des 9 finalistes. Le lauréat de chaque catégorie remportera 3 000 € et les 2 finalistes de chaque catégorie 1 000 € chacun.



Participer c’est : mettre son talent en avant,

élargir son réseau professionnel avec la rencontre d’agriculteurs, d’artisans, de restaurateurs et professionnels d’autres secteurs (membres du jury et finalistes),

