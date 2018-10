Qui sera élue Miss Prestige Réunion 2018?

Qui sera élue Miss Prestige 2018 ? Vous le saurez lors de la finale qui se déroulera le 17 novembre au Grand Salon d'honneur de la Ville de Saint-Denis sur le thème du "Voyage".



Elles étaient 12 au départ mais seules 11 seront en lice. Malheureusement, une des candidates a démissionné pour raisons médicales. Toutes viennent des quatre coins de l'île soit : 2 du sud, Gabrielle et Eva, 3 de l'Ouest, Laura, Tracy et Yolaine, 3 du Nord Rachel, Elodie et Cindy et enfin 3 du l'Est Cherryl, Rachel et Anne-Laure.



Comme les années précédentes, Maroni Bazin sera le maître de cérémonie. Christiane Lillio, présidente du Comité National ainsi que Charlotte Depaepa, Miss Prestige nationale 2018 seront présentes à cet événement afin de valoriser la délégation réunionnaise présidée par Logan Payet.



Cette année, les votes du public compteront pour 50% dans la délibération finale de Miss Prestige Réunion 2018. En Effet, vous pouvez voter par SMS au 7010 en envoyant PRESTIGE suivi du numéro de la candidate et au 71718 pour la Métropole.



Bonne chance à toutes.