A la Une .. Qui pour s'ancrer durablement à Saint-Paul ?

Maire sortant: Joseph Sinimalé



Candidats déclarés: Joseph Sinimalé (Continuons à bâtir Saint-Paul), Giovanny Poire (Dobout pou Saint-Paul), Gilbert Félicité (Saint-Paul nouvelle génération), Yoland Velleyen (Ensemble c'est possible), Jean-Pierre Armoudom (Pour Saint-Paul nout tout ensemb), Erick Gangama (L'humain au coeur de nos actions), Richelain Catherine (Allons faire Saint-Paul !), Claude Moutouallaguin (Saint-Paul ville phare de l'océan Indien), Michelle Lartin-Graja (Unissons nos voix pour le changement), Fabrice Marouvin-Viramale (Une nouvelle page pour Saint-Paul), Sandra Sinimalé (Le choix de l'avenir), Thierry Araye (Fier(e) d'être Saint-Paulois(e)), Huguette Bello (Pour Saint-Paul), Alain Bénard (Libres et solidaires avec Alain Bénard), Jean-François Nativel (L'alternativ'pour Saint-Paul 2020), Maxime Hoarau (Oté bann Saint-Paulois rouv zot zié).



Plus grande commune de l’île en termes de superficie (241,28 km2) et la seconde au nombre d’habitants (105 482), la commune de Saint-Paul fait partie du TCO, sera l’une des plus disputées lors de ce scrutin avec pas moins de 16 candidats.



Parmi eux, de nombreux adjoints du maire sortant (Fabrice Marouvin, Sandra Sinimalé, Giovanny Poire, Yoland Velleyen ou encore Erick Gangama), qui a promis de se plier à la logique des urnes pour faire gagner le meilleur candidat de la droite et du centre.



Deux autres anciens maires de la commune, Huguette Bello et Alain Bénard tenteront également de faire un retour à la mairie lors de cette élection.



Résultats 2nd tour 2014:



Inscrits: 75 947

Votants: 54 901

Blancs et nuls: 1 912

Participation: 72,29%

Exprimés: 52 989

Candidats

Voix

% exprimés

Joseph Sinimalé (LR)

28 398

53,59

Huguette Bello (PLR)

24 591

46,41



Résultats 2014 (1er tour)

Candidats

Voix

% exprimés

Joseph Sinimale

21 231

47,25

Huguette Bello (PLR)

20 876

46,46

Ary Yee Chong Tchi Kan (PCR)

680

1,51

Michelle Graja (Le Cap)

676

1,50

Moussa Behra (SE)

521

1,16

Dolorès Pelops (DVD)

667

1,48

Maxime Hoarau (SE)

286

0,64

Joseph SinimaléJoseph Sinimalé (Continuons à bâtir Saint-Paul), Giovanny Poire (Dobout pou Saint-Paul), Gilbert Félicité (Saint-Paul nouvelle génération), Yoland Velleyen (Ensemble c'est possible), Jean-Pierre Armoudom (Pour Saint-Paul nout tout ensemb), Erick Gangama (L'humain au coeur de nos actions), Richelain Catherine (Allons faire Saint-Paul !), Claude Moutouallaguin (Saint-Paul ville phare de l'océan Indien), Michelle Lartin-Graja (Unissons nos voix pour le changement), Fabrice Marouvin-Viramale (Une nouvelle page pour Saint-Paul), Sandra Sinimalé (Le choix de l'avenir), Thierry Araye (Fier(e) d'être Saint-Paulois(e)), Huguette Bello (Pour Saint-Paul), Alain Bénard (Libres et solidaires avec Alain Bénard), Jean-François Nativel (L'alternativ'pour Saint-Paul 2020), Maxime Hoarau (Oté bann Saint-Paulois rouv zot zié).Plus grande commune de l’île en termes de superficie (241,28 km2) et la seconde au nombre d’habitants (105 482), la commune de Saint-Paul fait partie du TCO, sera l’une des plus disputées lors de ce scrutin avec pas moins de 16 candidats.Parmi eux, de nombreux adjoints du maire sortant (Fabrice Marouvin, Sandra Sinimalé, Giovanny Poire, Yoland Velleyen ou encore Erick Gangama), qui a promis de se plier à la logique des urnes pour faire gagner le meilleur candidat de la droite et du centre.Deux autres anciens maires de la commune, Huguette Bello et Alain Bénard tenteront également de faire un retour à la mairie lors de cette élection.Inscrits: 75 947Votants: 54 901Blancs et nuls: 1 912Participation: 72,29%Exprimés: 52 989Résultats 2014 (1er tour) Nicolas Payet Lu 87 fois





Dans la même rubrique : < > St-Pierre : Éclatement des listes à droite comme à gauche pour mettre fin au règne Fontaine St-Louis : L'heure des comptes