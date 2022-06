La grande Une Qui pour reprendre le ministère des Outre-mer ?

Yaël Braun-Pivet n’est officiellement plus la ministre des Outre-mer depuis hier. La députée des Yvelines devrait, sauf cataclysme, devenir la présidente de l’Assemblée nationale. À présent, les Ultramarins attendent de savoir qui aura la charge de tenter de les réconcilier avec le président de la République. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 27 Juin 2022 à 18:08

Être ministre des Outre-mer d’Emmanuel Macron est à peu près aussi enviable que d’être le messager qui doit déclarer la guerre aux Spartiates. Les scores historiques du président de la République lors des deux derniers scrutins démontrent la défiance dont il jouit hors métropole.



Pourtant, c’est vers Sébastien Lecornu que se sont dirigés les reproches de la macronie concernant les scores Outre-mer. L’ancien ministre avait dans son cahier des charges la lutte contre l’extrême droite. Un point que l’on peut facilement qualifier d’échec.



Pour tenter de redorer le blason de la majorité présidentielle parmi les ultra-marins, Elisabeth Borne a nommé Yaël Braun-Pivet le 20 mai dernier. Celle-ci se disait heureuse d’obtenir "le plus beau des portefeuilles". L’ex-ministre s'est pourtant envolée de son jardin d’Eden afin de se poser sur le perchoir. Elle est donc restée 37 jours au ministère des Outre-mer en ayant effectué qu'un seul déplacement, c'était en Guadeloupe fin mai.



Un ministre issu de l'ouverture ?



Après cet exhaustif bilan des accomplissements de Yaël Braun-Pivet dans l’Outre-mer, l’heure est venue de savoir qui va accepter de récupérer ce lourd héritage. Le nom du futur ministre devrait être connu lors du prochain remaniement début juillet. Les appels du pied du chef de l’État pour un gouvernement élargi peuvent laisser présager que ce ne sera pas un membre de LREM.



Et vous, qui voyez-vous pour reprendre le ministère de la rue Oudinot ? Un politique chevronné ou un illustre inconnu ? Un Domien ou non ?



