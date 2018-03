Qui pour créer le futur hymne du Grand Raid?

"L’association du Grand Raid fêtera cette année la 20ième édition de la Diagonale des Fous. Année exceptionnelle pour cette course mythique, année exceptionnelle pour l’association qui souhaite marquer ce moment fort.



Nous avons donc décidé de consacrer un hymne à cet événement qui chaque année rassemble des milliers de réunionnais et offre l'une des plus belles cartes postales touristiques de la Réunion.



Un grand concours de paroles et musiques représentatives de la Diagonale des Fous est donc lancé et ouvert à chacun.



Cet hymne devra absolument retranscrire toute l'intensité d'une des courses les plus prestigieuses et les plus populaires.



Objectifs du projet



Lors de la conception, chaque candidat devra tenir compte :

- Du caractère particulier d'une course de montagne requérant des qualités d’endurance, de ténacité, de courage et de fair play.

- Du riche métissage de la Réunion provenant de diverses ethnies (créoles, chinois, arabes, tamouls…) qui la composent et des apports culturels de chacune.

- Du caractère mythique et spectaculaire de l’épreuve.

- De la dimension fédératrice et festive de l’événement.



Procédure du concours



Sur la base du cahier des charges, chaque candidat devra suivre les étapes suivantes :



Formalités d'inscriptions : Vous devrez impérativement faire parvenir votre inscription par lettre de candidature auprès de l’Association le Grand Raid au 168 rue du Général de Gaulle 97400 Saint Denis et adressée au référent à l'animation : Mlle MAIGNAN Carine.



Vous serez invités à la clôture des inscriptions pour des informations complémentaires par les organisateurs.



A compter de la clôture des inscriptions (dont la date vous sera communiquée), vous disposerez d’un délai d’un mois pour nous faire parvenir une première ébauche de composition.



Vous aurez le choix de travailler, ou sur les paroles, ou sur la musique ou idéalement sur les deux.



Phases de sélection et du choix du gagnant



Une première sélection sera effectuée par un jury, présidé par le directeur du Pôle Régional des Musiques Actuelles (Monsieur COURBIS).



Un choix définitif sera arrêté par le même jury outre des modifications à intervenir, avant que le postulant ne soit retenu.