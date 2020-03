A la Une ... Qui pour contraindre Valy à un Entre-Deux tours ?

Maire sortant: Bachil Valy



Candidats déclarés: Gilles Payet (Ensemble pour vous et avec vous), Bachil Valy (Entre-Deux horizon 2026), Gérard Clain (Deux bras, un coeur, en action !).



Faisant partie de la Casud, la commune de l’Entre-Deux compte 6 894 habitants et est dirigée depuis 2001 par le divers-droite Bachil Valy. L’indéboulonnable maire de la commune des hauts du sud de l’île a réussi, lors des derniers scrutins, un sans-faute et a été élu à chaque fois au premier tour. L'usure du pouvoir donnera peut-être leurs chances aux deux autres candidats, Gilles Payet et Gérard Clain.



Résultats 2014 (1er tour):



Inscrits: 5 242

Votants: 4 052

Blancs et nuls: 136

Participation: 77,30%

Exprimés: 3 916

Candidats

Voix

% d’inscrits

% exprimés

Bachil Valy (DVD)

1971



50,33

Gilles Payet (SE)

1337



34,14

Gérard Clain (PLR)

303



7,74

Gilbert Técher (SE)

305



7,79

