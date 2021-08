Qui est votre Miss Réunion préférée de tous les temps ?

Elles sont douze jeunes femmes à prétendre au titre de Miss Réunion. Vous les départagerez avec le jury ce samedi soir, lors de la soirée du couronnement qui sera diffusée en direct sur Antenne Réunion.



Les 12 candidates espèrent succéder à la reine de beauté actuelle, Lyna Boyer, Miss Réunion 2020, qui a terminé 5e dauphine de Miss France 2021. Elles représenteront La Réunion lors de nombreux événements comme le concours national de beauté diffusé en fin d’année sur TF1 mais aussi lors de grands défilés ou manifestations partout en France. La gagnante de Miss Réunion 2021 sera aussi l’égérie de plusieurs marques partenaires du concours. Qui choisirez-vous pour être votre ambassadrice de charme ?



Mais ce concours annuel qui se retrouve comme toujours au coeur de l’attention des Réunionnais (au moins pour une soirée sur Twitter) est l’occasion de se rappeler d'anciennes reines de beauté qui ont été couronnées par le passé.



Les Miss Réunion et leurs palmarès



On commence évidemment par la dernière Miss Réunion à avoir été élue Miss France : Valérie Bègue. Couronnée en 2006, elle a depuis tenté plusieurs aventures télévisuelles et sa vie amoureuse a aussi beaucoup été commentée, notamment son alliance passée avec le nageur olympique Camille Lacourt.



Marie Payet a aussi un palmarès très impressionnant parmi les Miss Réunion modernes. Elue au niveau local en 2011, elle termine sur le podium de Miss France 2012 et participe même au concours de Miss Univers où elle décroche l’écharpe de 5e dauphine !



Une autre Miss Réunion a terminé dans le Top 3 de Miss France récemment (dans les 20 dernières années), Raïssa Boyer, Miss Réunion 2006, qui décroche l’écharpe de 2e dauphine au niveau national.



Encore plus récemment, Azuima Issa, Miss Réunion 2015, et Audrey Chane Pao Kan, Miss Réunion 2017 ont toutes les deux obtenues une place dans le Top 5 de Miss France. Morgane Soucramanien a fait un peu mieux, avec une 4e position à Miss France 2019.



Mais il n’y a pas que le palmarès qui compte ! La grâce, le charme, la présence et bien d’autres ingrédients font qu’une Miss Réunion marque durablement les Réunionnais. Nous vous posons donc la question : Quelle est votre Miss Réunion préférée de tous les temps ? Cliquez ici pour accéder au sondage !