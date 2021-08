La grande Une Qui est votre Miss Réunion préférée de tous les temps ? (2)

L’élection de Miss Réunion 2021 se déroule ce samedi soir. L’occasion de se remémorer des anciennes reines de beauté qui ont marqué La Réunion de leur grâce. Mais laquelle retenez-vous plus que les autres ? (Un premier sondage de 10 Miss Réunion est déjà en ligne, voici un deuxième : Le podium de chaque sondage se retrouvera en finale samedi.) Par Baradi Siva - Publié le Vendredi 27 Août 2021 à 10:33

Elles sont douze jeunes femmes à prétendre au titre de Miss Réunion. Vous les départagerez avec le jury ce samedi soir lors de la soirée du couronnement qui sera diffusée en direct sur Antenne Réunion.

Mais ce concours annuel qui se retrouve comme toujours au coeur de l’attention des Réunionnais (au moins pour une soirée sur Twitter) est l’occasion de se rappeler des anciennes reines de beauté qui ont été couronnées par le passé.

Un sondage est déjà en ligne où 10 anciennes Miss Réunion sont en compétition. Voici les participantes de la 2e demi-finale. On vous réserve une finale pour samedi !

Les Miss Réunion du passé

Elle fait incontestablement partie des Miss Réunion préférées des Réunionnais, Florence Arginthe avait décroché le titre en 2010. La Saint-Joséphoise n’avait malheureusement pas atteint le Top 12 de Miss France. Mais elle n’est pas tombée dans l’oubli, depuis. Vous l’avez retrouvé dans des défilés, shootings et clips.

Miss Réunion 2004, Virginie Benoîte, une autre Saint-Joséphoise, a aussi conquis le coeur des Réunionnais. Elle a terminé à la 6e place de Miss France 2005.

Corine Lauret a été élue Miss Réunion en 1994 et a terminé 2e dauphine de Miss France 1995. Elle a fait du mannequinat en métropole avant de revenir à La Réunion pour différentes aventures comme YouTubeuse, par exemple.

D’autres reines de beauté ont marqué les Réunionnais : Delphine Courteaud, Miss Réunion 2008, Elodie Lebon, Miss Réunion 2005, Stéphanie Tapé, Miss Réunion 2002, Natacha Delmas, Miss Réunion 2000, Angélique Marcel, Miss Réunion 1998, Monique Uldaric, la première Miss Réunion (1975) devenue Miss France et Béatrice Drula, Miss Réunion 1995.