Qui encore de nos jours peut croire que nous avons des droits !

Notre présomptueux président ose nous le faire croire !



Alors avant de crier que la vie est chère, cherchons les véritables causes, malheureusement les causes qui provoque cette pauvreté reste l’état avec son gendarme les services fiscaux.



Les pauvres, ceux dont le revenu est inférieur 1000.00€ en couple ou seul voir une famille se voient trop souvent mis en cause par la CAF pour des trop perçus ! Après étude souvent l’on s’aperçois a des erreurs humaines par des fonctionnaires agissant souvent par excès de zèle qui décourage souvent le citoyen le plus pauvre ! Alors pourquoi

faire rêver, MERCI de revoir vos prestations. Une femme, un homme ne peut survivre avec un revenu de 500€ en ASS ou RSA ! et nos services des impôts continus a, osons le dire, une forme de raquette irréfléchie.



Et que penser de la CMU et de L’ACS les mécanismes sont faits pour que la plus grande majorité ne puisse prétendre à un renouvellement tous les ans. Que de tracasserie pour nos Gramouns, cela c’est de l’arnaque organisé. Combien de nos anciens, avec la colère, ont déchiré leur carte vitale. Et surtout ne prononcer pas le mot sécurité sociale CGSS sinon

ils vous jettent dehors, ceux qui ont créés cette grande institution ne doivent plus rien comprendre.



A savoir que la CAF et la CGSS cherche à interdire nos anciens de se mettre en couple, sinon vous perdez vos droits et surtout remboursé. Alors vous voulez garder vos droits, rester seul, belle mentalité !



Alors les défenseurs, les associations aux services des pauvres s’insurgent contre ces injustices et posent ces questions. Que reste-t-il à cette population après avoir payé toutes leurs charges : impôts eau, EDF, assurance, voiture ou déplacement, tél, loyer.



Malheureusement les riches sont de plus en plus riches et les pauvres rament et sont de plus en plus pauvres.