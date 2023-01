Qui en veut à Momon Papa lé la ?

Le 13 janvier, les élus du Département Viviane Payet Ben Hamida et Jean-Marie Virapoullé remettaient à Sabrina Savatier les clés de son nouveau local associatif situé face à la Médiathèque de Saint-André.



C’était une manière de redonner le sourire aux bénévoles et aux nombreuses personnes à qui elle vient en aide quotidiennement.



Un mois plus tôt, le 16 décembre, l’association avait dû interrompre sa distribution de colis alimentaires suite à l’incendie de son local.



S'ils avaient peut-être encore des doutes sur le caractère intentionnel du premier sinistre, avec la survenue de ce nouvel incendie, les bénévoles n'en ont plus. Le timing interroge également. L'association devait rouvrir ses portes ce lundi 23 janvier.



Dimanche vers 20 heures, un nouveau sinistre est donc venu atteindre l'association. Le nouveau local de Momon Papa lé la, une association bâtie par le regretté Patrick Savatier, a été lui aussi la cible d'une ou de plusieurs personnes malveillantes. Les flammes ont ravagé une seule pièce de leurs nouveaux locaux mis à disposition par le Département et qui font au total 800 m2.



La pièce ravagée demeure à ce jour inaccessible pour ne pas altérer le travail minutieux des professionnels de l’identification criminelle. Elle contenait des goûters destinés aux enfants.