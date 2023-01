A la Une .. Qui de l’œuf ou la poule est arrivé en premier ? Au moyen de preuves scientifiques, des chercheurs ont tranché

C’est la poule qui serait née avant l’œuf, ont déterminé des chercheurs britanniques des Universités de Sheffield et de Warwick. Par P.J - Publié le Dimanche 8 Janvier 2023 à 16:47

La poule pond des œufs mais pour parvenir à l’état de poule, cette dernière doit avoir pris naissance à un certain moment. Jusqu’ici beaucoup ont tenté de résoudre cette énigme sans succès. Grâce à ces recherches britanniques, il a été révélé que l’œuf ne pouvait se former sans une certaine protéine. Or, cette protéine ne se trouve que dans les ovaires de la poule. En d’autres termes, c’est la poule qui serait née avant l’œuf, a rapporté 24matins,fr.



La protéine concernée permet d’accélérer le durcissement de la coquille d’œuf, et de ce fait, protège davantage le jaune et les fluides pendant que le poussin grandit.



Une découverte en appelant d’autres, cette découverte ouvre une porte voire plusieurs portes, estime le professeur John Harding : "Comprendre comment les poules fabriquent les coquilles d’œufs est fascinant en soi, mais peut également donner des indices pour concevoir de nouveaux matériaux et processus".