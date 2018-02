La grande Une Queue sectionnée, hématomes... Un chiot sauvagement mutilé à Ste-Clotilde





Le Jack Russel a eu la queue sauvagement sectionnée au niveau de la vertèbre par une machette ou un coup de sabre. Mais ce n'est pas tout. "Il a également été castré au niveau du scrotum (technique utilisée pour castrer les porcelets) sans aucun point de suture", s'indigne l'association, qui lance un "appel à témoins".



L'alerte donnée sur les réseaux sociaux



La boule de poils a été repérée par une habitante prénommée Ophélie, qui a pensé à donner l'alerte sur les réseaux sociaux. Des bénévoles sont alors intervenus et l'animal a été transporté en état de choc jusqu'à une clinique vétérinaire de Saint-Paul. "Encore un acte de cruauté intolérable !", se révolte l' association RPA (Réunion Protection Animale). À Sainte-Clotilde, un jeune chiot de 6 mois a été retrouvé mutilé dans une résidence de la rue des Deux Canons.Le Jack Russel a eu la queue sauvagement sectionnée au niveau de la vertèbre par une machette ou un coup de sabre. Mais ce n'est pas tout. "Il a également été castré au niveau du scrotum (technique utilisée pour castrer les porcelets) sans aucun point de suture", s'indigne l'association, qui lance un "appel à témoins".La boule de poils a été repérée par une habitante prénommée Ophélie, qui a pensé à donner l'alerte sur les réseaux sociaux. Des bénévoles sont alors intervenus et l'animal a été transporté en état de choc jusqu'à une clinique vétérinaire de Saint-Paul.





Baptisé Mali, le chiot doit désormais reprendre des forces pour supporter une anesthésie pour une chirurgie de sa queue et la fermeture de sa plaie. Une Une perfusion avec antibiotiques et anti-douleur a été installée, l'animal étant en outre très anémié à cause d'une maladie transmise par les tiques."L'échographie a révélé plusieurs hématomes au ventre. Il a été battu aussi", déplore encore l'association.Baptisé Mali, le chiot doit désormais reprendre des forces pour supporter une anesthésie pour une chirurgie de sa queue et la fermeture de sa plaie. Une cagnotte a été lancée pour financer les frais vétérinaires.

N.P Lu 1542 fois