Questions sans poils ni plumes … aux ‘Végan(e)s’

Provoc pour provoc : je tiens ici à exprimer ma ferme opposition à Peta France, au sujet de ses écrits qui, en fait, ne sont rien d’autre que des coups de gourdins sur les dos des omnivores/carnivores, afin de les parquer dans l’enclos des herbivores !



Je pose à ces néo allumés (dictateurs en herbes) quelques simples questions :



Chèr(e)s Végan(e)s, vous êtes vous, au cours de votre période de ‘mutation’, interrogé sur le devenir des Eleveurs privés d’animaux ? Mieux ! Comment voyez vous l’avenir des animaux privés d’éleveurs ?



Faute de pouvoir être exhaustif, je prends le cas des grandes familles : Suidés ; bovidés ; cervidés ; équidés ; gallinacés ; léporidés ; etc … que faut-il en faire ? Avec l’interdiction d’élever, faut-il les abattre TOUS (extinction) ? Faut-il les ‘lâcher’ dans la Nature ? Dans ce cas, d’autres questions se posent : Dans quels lieux précis les ‘libérer’ ? Comment les ‘suivre’ par la suite ? Quels sont les risques encourus ? Au plan Sanitaires (grippes aviaires ; épidémies et/ou épizooties multiples). Au plan Accident (divagations sur les voies de circulation, dans les villes et villages ; charges des taureaux dans les près et bois) ; attirance pour les loups, renards, ours … et les éternels braconniers !



Faut-il les entasser dans des espaces clos, genre zoo ? Qui va gérer ? Qui va payer sachant que ce genre de travail est peu productif et, qu’en plus, ces lieux d’enfermement sont de plus en plus mal vus ?



Puisse qu’on ne pourra plus abattre les animaux, comment nourrir les grands carnassiers qui peuplent les zoos ? Faut-il leur livrer des proies vivantes … qui proviendraient d’où ? Faut-il les rapatrier dans leurs milieux naturels sachant les dangers qu’ils encourent ?

Je peux comprendre que des consommateurs n’aient plus envie de manger de la viande, ni même d’acheter les produits fabriqués à partir des dépouilles d’animaux, mais, j’aimerais que les adeptes ‘VEGAN’ s’expriment librement à propos du devenir des animaux d’élevage sitôt que leur rêve de tuer les éleveurs aura été exhaussé ! Qu’ils disent comment ils pensent gérer la suite ?



Quant aux formes de maltraitance (thème si cher à Peta), n’en est-ce pas une le fait de classer l’Homme (carnivore depuis la nuit des temps) dans la catégorie des tortionnaires d’animaux, en décrétant qu’il n’a pas le droit de les ‘utiliser’ comme nourriture, ni d’aucune autre façon ?



Parlons du ‘bien être animal’ dans les milieux Naturels, au cœur de l’impitoyable et incontournable PREDATION. Nous avons tous en tête les images des loups qui attaquent les bisons ; des lions qui déchiquètent les zèbres ; des orques ou requins qui explosent les otaries ; des anacondas qui étouffent les capybaras … et il y a pire encore !!!



Ces cas vous semblent fondés à cause des « lois naturelles » ? L’Homme, devrait-il selon vous, se situer en dehors du cadre de ces lois naturelles au motif qu’il est un être intelligent, donc supérieur … style VEGAN !? Vu la tendance, demain, les mêmes Végans, condamneront aussi les férocités de ces grands prédateurs ! En ce bas monde, TOUT devient possible !



Il y a plus de 2000 ans, des guides sortis du lot, ont inventé la RELIGION. Aujourd’hui, des gourous sortis du rang, inventent le « Veganisme » Dans les deux cas, les adeptes, donneurs de leçon, s’obligent à une prise de tête … qui n’a ni queue … ni tête !



Dans les temps anciens, l’homme des cavernes vivait de cueillette, de pêche et de chasse ; les fourrures animales (avant le feu) l’ont sauvé des hivers mortels ! Serions nous là aujourd’hui sans la grande prédation exercée par nos sauvages ancêtres ?



A mon humble avis, tous ceux et celles qui optent pour le régime « sans viande » ne font qu’obéir à une force intérieure alimentée par les vapeurs toxiques produites par une hyper sensibilité fumante, délirante et blessante !



Parmi les ‘Vegans’ qui rejettent le lait en tant qu’aliment, combien ont été élevés aux seins ?



Je condamne les élevages et les abattoirs qui opèrent sans âme, sans éthique ! Mais, je refuse de tuer la filière entière, à cause d’une poignée de pourris !



Il faut drastiquement contrôler l’ensemble des acteurs concernés (Fermes, transporteurs, abattoirs ! De cette addition de ‘mieux-être’ pour nos bêtes, naitra un plus (conscience apaisée) dans nos assiettes !



Les maitres ‘Vegans’ iront-ils chez les petits peuples du Nord (Inuit, Esquimau, Saami, Yakoutes … et même Danois) pour les convaincre de changer de mode alimentaire ?



Sensiblerie pour sensiblerie : Les ‘Vegans’ doivent faire mieux, car, tous les organismes VIVANTS ont le droit de se reproduire ! Plus fort que le respect du « bien être animal », c’est le respect de la VIE tout court (tout est dans tout … dixit M. DURAS) ! Ce principe ne serait donc pas valable pour la « vie » des plantes (lire E. COCCIA) ? En mangeant … une noix de coco (exemple), ne mettez-vous pas un terme au processus de perpétuation de son espèce ? Est-ce à dire que vos choix d’aliments se cantonneraient aux seuls ‘produits’ qui ne ‘crient’ pas au moment du ‘sacrifice’ ?



C’est dommage qu’avec vos ‘esprits supérieurs’, vous soyez incapables de faire preuve d’humilité, de tact, dans vos attaques visant les omnivores !



Apportez des réponses sensées quant au devenir des animaux ‘libérés’ ; sinon, fermez la !



Merci de réagir.