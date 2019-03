Questions pour un champion débarque à La Réunion

Le célèbre jeu télévisé de France Télévisions "Questions pour un champion" cherche des candidats en Outre-mer.



C'est la première fois, au cours de ses plus de 30 ans d'existence, que le jeu organise des sélections ultramarines.



Elles auront lieu au mois de juin à La Réunion mais s'adressent à l'ensemble des territoires ultramarins.



Diffusées entre le 24 et le 28 juin, ces émissions s'intègrent dans l'opération "au coeur des Outre-mer" de la chaîne télévisée.



Les personnes intéressées devront se manifester avant le 31 mars en envoyant un mail à l'adresse suivante: qpuc.selection@fremantle.com.



Pour être sélectionné, il faudra avant tout être majeur et transmettre ses coordonnées postales, mail et téléphone. L'émission a également besoin de connaître le nom, prénom du futur candidat, sa date et ville de naissance ainsi que sa profession. Une photo devra également être fournie.