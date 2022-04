Communiqué Questions du collectif Oasis Réunion : Les réponses (ou pas) des candidats

Le collectif Oasis Réunion a posé deux questions aux candidats au 2nd tour. Seul Emmanuel Macron a répondu. Par N.P - Publié le Jeudi 21 Avril 2022 à 17:37





▶ Le candidat E. MACRON a fait parvenir le texte reproduit ci-dessous :

Madame, Monsieur,



Emmanuel Macron vous confirme qu’il est le candidat à l’autosuffisance alimentaire.



Le candidat Emmanuel Macron a en effet formulé clairement son engagement à ce sujet : « le défi de la transition agricole reste à relever, pour aller vers un modèle de souveraineté alimentaire pour La Réunion. Aujourd’hui, les productions agricoles locales couvrent 70% de la demande en légumes, 60% en fruits et 50% en viandes. D’ici 2027, nous allons accélérer le développement de filières courtes, de production locale pour apporter une réponse durable qui crée de l’emploi et une véritable baisse des prix. »



Concernant la révision de la Constitution, le processus permettant cette révision, à savoir la convocation du Congrès (Assemblée Nationale et Sénat) n’est possible qu’à la condition d’une majorité parlementaire d’une part, et d’autre part, d’une majorité qualifiée des 3/5 sur laquelle le candidat ne peut s’engager avant même que les citoyens ne se soient exprimés aux prochaines législatives.



Nous sommes d’accord sur le fait qu’aujourd’hui nous sommes loin d’atteindre les productions suffisantes à une autosuffisance alimentaire à La Réunion. La priorité reste donc la continuité des Plans Territoriaux Alimentaires lancés au cours des 5 dernières années par le gouvernement et suivis par de nombreuses communes de l’île comme par exemple, l’Entre-Deux, La Plaine des Palmistes, Cilaos ou encore Saint-Denis.



Nous aurons à répondre à la demande croissante et légitime de production en agriculture biologique, notamment en libérant du foncier aujourd’hui inexploité et en évitant ainsi, un délai trop long de préparation des terres.



L’engagement de la fin programmée des pesticides se poursuivra également avec l’accompagnement des agriculteurs Réunionnais pour développer un nouveau modèle agricole plus durable, raisonné et qui répond à l’exigence écologique. N.B. Par courriel complémentaire le Collectif a enregistré un OUI aux 3 sous-questions de la Question 2.



▶ La candidate M. LE PEN, malgré plusieurs relances tant à son siège national de campagne qu'à ses représentants sur l'île (qui ont pourtant émis des accusés de réception et annoncé une réponse) n'a fait parvenir aucune réponse.

Ce qui est tout à fait regrettable, et ce d'autant plus qu'elle avait fait une réponse à la question unique « primordiale car vitale » du premier tour.

Rappel : Les réponses des candidats à la question unique du premier tour ont été publiées

▶ Conclusion

Il appartient à chacune et chacun de se déterminer pour le vote de dimanche 24 avril 2022 qui aura une grande importance pour l'avenir de l'île.

Le comité de pilotage

Collectif Oasis Réunion https://oasis-reunion.bio/

https://www.facebook.com/oasis.reunion.bio/

https://www.twitter.com/OasisReunionBio/ « Il est possible de nourrir La Réunion en se passant des pesticides et des engrais de synthèse. On préserve ainsi les ressources en eau et la biodiversité, tout en émettant moins de gaz à effet de serre. »

