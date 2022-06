Courrier des lecteurs Questions à tous ceux et à toutes celles qui se présentent à une élection

Par ISSOP - Publié le Jeudi 9 Juin 2022 à 09:31

Aux candidats aux prochaines élections, votre discours nous dira un peu plus qui vous êtes. Votre courage aussi. Nos questions sont franches et directes, elles ne proviennent pas de médias bisounours au service de leurs maîtres, elles viennent du peuple réunionnais. N'en faîtes donc pas une affaire personnelle. 1) Vous : -Qu'est ce que la politique? Que signifie l'expression « faire de la politique » - Vous vous présentez aux prochaines élections, pourquoi? - Si vous avez déjà un emploi (merci de nous dire lequel) et que vous êtes élu(e) accepteriez vous de faire du bénévolat? - Si vous êtes au chômage et que vous êtes élu(e), accepteriez vous un SMIC? - Pouvez vous nous donner un aperçu de votre patrimoine, ici à la Réunion et ailleurs? - Votre couleur politique? 2) Penser global : - Votre discours sur les États Unis, l'Iran, la Chine, le Vénézuela? Votre discours sur la Palestine, l'Irak, la Libye, la Syrie, l'Ukraine, le Mali, l'Afghanistan, les talibans? - Votre état des lieux sur la situation économique et social du monde. - La France est elle une démocratie? Sa devise est elle à la mesure de ses ambitions? Est elle le pays des droits de l'homme? Est elle un état colonial? Expliquez. - Gandhi a chassé les colons de son pays, Mandela aussi, la France ne les a pas soutenus, votre couleur politique était dans quel camp? - Les médias sont ils libres? Expliquez. Qu'en est il de la liberté d'expression en France? - Votre discours sur le mouvement dit "gilets jaunes" - Votre discours sur les répressions policières en France. - Votre discours sur l'écologie, les retraites, les migrants, le racisme, la pauvreté dans le monde, le FMI, l'ONU, l'OTAN, les LGBTQIA+ 3) Agir local : - Parlez nous de l'identité réunionnaise, de son histoire, de sa culture. - Les religions font elles parties de l'identité réunionnaise? - Votre discours sur l'Islam, sur le voile, sur le burkini, sur le CRCM. - Qu'est ce que le vivre ensemble? Y croyez-vous? - Plus de 350.000 personnes à la Réunion vivent en dessous du seuil de pauvreté, des êtres humains dorment dans nos rues, votre projet? - Plus de 30% de chômage ici à la Réunion, votre projet? Priorité embauche locale? - Votre discours sur le logement. - Votre discours sur les nuisances sonores. - Votre discours sur l'éducation nationale. L'enseignement du créole à l'école et son parler dans toutes nos institutions, pour ou contre? - Votre discours sur la gestion de la crise sanitaire, le masque, le pass, le vaccin, les banques et organismes de crédit, les multinationales. - Les taux d'abstentions battent tous les records, votre discours. - Et si vous êtes élu(e) avec un pourcentage insignifiant et non représentatif de l'ensemble des réunionnais, vous acceptez quand même l'exercice de votre mandat? - Êtes vous plutôt "pouvoir d'achat" ou "un autre monde est possible"? Expliquez. Votre discours sur les grandes surfaces, les monopoles, la société de consommation. -La hausse des prix de l'essence, du gaz et autres, votre projet? - La question de la justice à la Réunion (parfois 2 poids 2 mesures) - La question de la franc maçonnerie (En faites vous partie?) votre discours. - Existe il une mafia organisée à la Réunion? Si oui, dîtes nous laquelle? Nous optons pour des échanges sereins avec de vraies identités. Quant aux pseudos, nous respectons leur choix de ne pas dévoiler leur vraie identité. Toutefois, nous leur demandons de respecter le nôtre :