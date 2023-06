Question au gouvernement de la députée Bassire : "Une grave crise du logement à La Réunion"

Le question de la députée :



Monsieur le Ministre du Logement,



Une crise du logement touche l’Hexagone, mais encore plus les Outre-mer. Une crise grave se profile à La Réunion, il n’y a plus suffisamment de toits pour tous les Réunionnais !



Les annonces du gouvernement début juin sur la fin du dispositif PINEL en 2024, et son non-remplacement - une première depuis 40 ans - vont avoir à La Réunion un effet négatif démultiplié.



Je vous rappelle que notre île subit une forte pression démographique avec une population actuellement de plus de 860 000 habitants qui va tendre vers le million d’ici 10 à 15 ans.



Mettre l’accent sur la rénovation du locatif ne suffira pas pour notre territoire et notre population.



La crise sanitaire a entraîné l’arrêt des chantiers. La crise internationale et ses conséquences notamment l’explosion du coût des matériaux de construction, mettent les entreprises du BTP à genoux.



A la pression démographique s’ajoute une raréfaction de l’offre de logements, à acheter ou à louer. En cause ? Spéculation immobilière, augmentation des prix et des loyers résultant de la présence croissante de NON-Réunionnais, hausse des taux d’intérêts, rigueur des banques, conversion de nombreux logements en locations saisonnières…



Cela pose de nombreux problèmes : difficulté pour de jeunes Réunionnais à décohabiter pour s’installer seuls ou en couple … Et cela génère des tensions latentes …



On pourrait débattre de l'efficacité et des effets pervers des dispositifs tels que le GIRARDIN OUTRE-MER autrefois ou le PINEL OUTRE-MER. Mais aujourd’hui, retirer la dernière incitation fiscale à l'investissement locatif dans le neuf équivaut à sacrifier les professionnels de la construction et de l’immobilier, et surtout les Réunionnais victimes du fort déséquilibre offre/demande du marché immobilier !



Monsieur le Ministre, je vous le demande solennellement : quelles mesures spécifiques le gouvernement va-t-il rapidement prendre pour éviter une grave crise du logement dans les territoires d’Outre-Mer et faire de La Réunion une « île de propriétaires réunionnais » ?



Nathalie BASSIRE

Députée de La Réunion