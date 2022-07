Question à M. le recteur sur l'"apprentissage" de la délation à l'école primaire

Les faits dans une école primaire (le tampon) : un instituteur (pardon, un prof des écoles) apprend à ses élèves la pratique de la délation de leurs petits camarades. Quand il s'absente, il désigne un élève qui devra écrire au tableau le nom de l'élève qui a bavardé. À son retour, le prof punit l'élève inscrit au tableau.



Ce dernier attend la récré pour frapper son meilleur ami qui l'a "balancé".



Mes questions sont les suivantes:

_la pratique de la dénonciation est-elle prévue dans le programme scolaire?

_ce type d'apprentissage détestable est-il approuvé par les parents d'élèves?

_souhaite-t-on un régime politique qui formerait des citoyens à se dénoncer mutuellement ?



En Corée du Nord, les enfants ont l'obligation patriotique de dénoncer leurs parents aux autorités en cas de soupçons de "dérives" politiques.



Mr le Recteur, notre histoire (de l'occupation nazie) a connu des heures sombres au cours desquelles une partie de la population a dénoncée leurs voisins à la gestapo pour, très souvent, des raisons fallacieuses avec des conséquences terribles pour les "dénoncés".



Mmes et Mrs les représentants des parents d'élèves, êtes-vous aveugles ou complices de cette pratique très peu pédagogique à mon sens ?



Mr le professeur, je pensais que l'ambition d'un bon pédagogue était de créer une certaine harmonie au sein de sa classe et d'apprendre aux futurs citoyens le respect mutuel. Le résultat de cet "apprentissage" ne peut engendrer qu'un climat de ressentiment et de haine entre les élèves, entre les meilleurs amis.



La socialisation de notre jeunesse est une obligation impérative pour une vie plus sereine demain.



Je n'attends une réponse de personne, mais, svp, faîtes cesser cette pratique.