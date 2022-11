A la Une . Querelle familiale : Christopher Caroupaye expulsé de chez lui

L'un des fils de Jean-Bernard Caroupaye a filmé hier en direct l'opération des huissiers venus l'expulser de la maison qu'il occupe depuis environ une dizaine d'années. Il déplore une situation qui aurait été provoquée par l'un de ses frères et par son père. Par La rédaction - Publié le Mercredi 9 Novembre 2022 à 07:32

Christopher Caroupaye a filmé la scène dès qu'il est arrivé sur les lieux mardi matin. Sa femme l'a appelé quelques minutes plus tôt et lui a demandé de rentrer à la maison de toute urgence. Des huissiers accompagnés par les forces de l'ordre sont présents et demandent à la famille de quitter les lieux. Le fils de Jean-Bernard Caroupaye refuse et rappelle qu'il a deux enfants, qui vivent avec lui, dans cette maison.



Les huissiers le somment de prendre ses affaires de première nécessité et de s'en aller pour qu'ils puissent déménager ses meubles et ses animaux chez sa mère mais Christopher Caroupaye refuse dans un premier temps avant d'être calmé. Il déplore cependant une querelle familiale qui a dégénéré et s'inquiète de l'impact d'une telle situation pour ses enfants.

Une maison disputée devant le tribunal



Christopher Caroupaye aurait emménagé dans la maison en 2012 lorsqu'il est devenu père pour la première fois. La bâtisse fait partie de plusieurs biens immobiliers de son père et est à ce moment-là inoccupée. L'homme s'y installe avec sa famille et commence même à faire des travaux car son bail court jusqu'à 2024.



Mais deux ans plus tard, Jean-Bernard Caroupaye aurait mis les maisons aux noms de ses autres fils et aurait notifié que celle où vit Christopher est toujours inoccupée.



Ce dernier se voit sommer de quitter les lieux une première fois peu de temps après. Christopher Caroupaye fait appel et la procédure dure jusqu'en 2019. Le tribunal donne finalement raison au frère et au père de ce dernier. Jean-Bernard Caroupaye aurait d'ailleurs indiqué à la Justice que le bail n'était pas valide. Christopher Caroupaye conteste et explique que sa mère a signé le document, ce qu'elle aurait eu l'habitude de faire à l'époque.



Le jeune père de famille intente par la suite un appel et en 2021 obtient une médiation entre les membres de la famille. Christopher Caroupaye explique qu'il reçoit depuis des appels et des lettres d'huissiers qui lui demandent de partir. Il assure n'avoir jamais cessé de chercher un arrangement avec son frère et son père, cela sans succès.