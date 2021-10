A la Une .. Quentin, atteint de la mucoviscidose, au départ de la Mascareignes

Atteint de la mucoviscidose, Quentin Escalais s'est lancé le défi de courir les 72.600 km de la Mascareignes du Grand Raid. Par Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com - Publié le Jeudi 21 Octobre 2021 à 10:18

Atteint de la mucoviscidose depuis la naissance, Quentin sera au départ de la Mascareignes à 1h00 du matin à Hellbourg. A 29 ans, ce jeune homme va bien grâce à la recherche et aux fonds collectés principalement lors des Virades de l'Espoir (manifestation de loisirs et de solidarité), mais aussi grâce aux dons généreux.



“Cette année, j'ai participé avec mes trois acolytes, Leslie, Fiona et Louis, à l'ascension du Mont blanc. Je n'ai malheureusement (après contre-indication médicale) pas eu le choix que de les attendre au refuge de Tête Rousse. Je me suis donc lancé dans un nouveau challenge, qui est de tenter de terminer la Mascareignes sur l'île de La Réunion, et qui n'est ni plus ni moins que la "petite course du Grand Raid".



L’activité physique a toujours été présente pour Quentin, du foot au vtt en passant par la moto, le cross training ainsi que les longs après-midis dans le jardin avec les copains. Depuis quelques années, le trail a pris un peu plus de place dans ses habitudes sportives. Le sport et la rigueur mais surtout l'avancé des traitements et les dons d'anonymes pour faire avancer la recherche lui permettent d'être debout et d'atteindre ses objectifs, dont celui de vouloir franchir la ligne d’arrivée de toutes les courses auxquelles il participe.



“Vendredi 22 octobre, à 1h du matin, je vais tenter de venir à bout de cette Mascareignes avec ses 72 km et 4000 mètres de dénivelé positif pour prouver qu'il faut continuer à se battre et pour donner son souffle à ceux qui en manquent et qui ne peuvent randonner et courir comme j'ai la chance de le faire”, explique Quentin.



Une collecte s’est mise en place pour aider un grand nombre de malades atteints de mucoviscidose, que ce soit médicalement ou financièrement. L'objectif sera d’atteindre les 7200 €, un clin d'œil à la distance de la course de la Mascareignes.



“Je vous invite à me suivre et à me soutenir en participant à cette collecte. Si vous avez besoin d’autres informations, n’hésitez pas à m’écrire (quentin.escalais@gmail.com) je reste dispo jusqu’à 19h00 ce soir ou autrement samedi. La collecte se termine à la fin du mois il y aura encore le temps d’en parler. Un grand merci d'avance à vous”, renchérit Quentin.



Vous trouverez également le lien de la collecte ci dessous :

https://mondefi.vaincrelamuco.org/projects/du-souffle-pour-la-reunion