Quels sont les jours fériés en 2023 et quand poser astucieusement ses congés ?

L’année 2023 démarre et parmi les bonnes résolutions, celle concernant une meilleure organisation peut s’avérer payante. En effet, en anticipant sur les jours fériés et en posant astucieusement des dates, il sera possible d’obtenir 37 jours de repos hors week-end. Voici comment tirer profit du calendrier 2023. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 1 Janvier 2023 à 09:26

Les jours fériés le week-end, c’est comme la faim dans le monde : ça ne devrait pas exister. Et c’est par cette aberration que commence l’année en ce dimanche 1er janvier. Fort heureusement, le reste de l’année est plus agréable avec seulement 2 jours fériés en week-end sur les 12 que compte le calendrier à La Réunion. Après ce faux départ du jour de l’an, il faut patienter jusqu’au mois d’avril et le lundi de Pâques pour avoir un premier week-end à rallonge. Celui-ci sera le 10 avril. Arrive ensuite le 1er mai qui tombe également un lundi. C’est donc aussi un lundi que l’Armistice de 1945 sera chômé le 8 mai. En ce mois de jours fériés, la première occasion de faire un pont en 2023 va arriver le jeudi 18 mai avec l’Ascension. Ce mois de mai qui promet d’être délicieux va offrir un nouveau week-end élargi le lundi 29 mai, jour du lundi de Pentecôte. La fête nationale va également permettre de pouvoir faire un petit break puisque le 14 juillet tombe un vendredi. Un mois plus tard, l’Assomption permettra à nouveau de faire un pont puisqu’elle tombe le mardi 15 août. Il faudra ensuite patienter 2 mois et demi pour le prochain jour férié qui sera la Toussaint le mercredi 1er novembre. La mauvaise nouvelle de ce mois de novembre est l’armistice du 11 novembre 1918 qui tombe un samedi. Contrairement à cette année, les fêtes de décembre vont permettre de se reposer un peu plus. La Fet Kaf tombe un mercredi, tandis que Noël sera un lundi. C’est également sur un lundi que commencera l’année 2024.

Les jours fériés de 2023 : Dimanche 1er janvier 2023 : Jour de l'An Lundi 10 avril 2023 : Lundi de Pâques Lundi 1er mai 2023 : Fête du travail Lundi 8 mai 2023 : Armistice 1945 Jeudi 18 mai 2023 : Ascension Lundi 29 mai 2023 : Lundi de Pentecôte Vendredi 14 juillet 2023 : Fête nationale Mardi 15 août 2023 : Assomption Mercredi 1er novembre 2023 : Toussaint Samedi 11 novembre 2023 : Armistice 1918 Mercredi 20 décembre 2023 : Fet Kaf Lundi 25 décembre 2023 : Noël



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur