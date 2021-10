La grande Une Quels sont les gestes barrières les mieux respectés ?

Santé Publique France réalise des enquêtes régulières pour mesurer l'adhésion des citoyens aux mesures de prévention de la circulation de l'épidémie de coronavirus. Et l'une d'entre elles n'est pas du tout suivie par la majorité des Français. Par Baradi Siva - Publié le Samedi 16 Octobre 2021 à 15:03

L'enquête CoviPrev a suivi depuis le début de l'épidémie de coronavirus en France l'évolution de l'application par les Français des gestes barrières qui ont pour but de limiter la propagation du virus.



Ces mesures sont au nombre de 4 : port du masque, le lavage systématique des mains, la distanciation sociale (se saluer sans se serrer la main arrêter les embrassades) et éviter les rassemblements.



L'enquête montre que l'ensemble des mesures sont surtout respectées durant les périodes de confinement. Mais les restrictions des déplacements expliquent en grande partie le respect des gestes barrières, notamment pour ce qui est des regroupements.



La mesure la plus appliquée est le port du masque. 66% des Français interrogés sur la semaine du 28 septembre au 5 octobre. Ils sont ensuite près de 59% à se laver systématiquement les mains et à dire bonjour sans se serrer la main ou se faire la bise.



Mais la mesure de prévention la moins appliquées est celle d'éviter les rassemblements et les réunions en face à face : 70% des interrogés ont affirmé ne pas respecter cette recommandation.



Les autorités ont annoncé hier qu'une nouvelle étape du plan de désescalade démarrerait lundi. Plusieurs allègements sont prévus :



Mais la préfecture a rappelé que la situation pouvait à nouveau évoluer défavorablement : "Si la fin de l’état d’urgence permet de continuer à lever certaines mesures de restrictions, elle ne signifie pas pour autant que l’épidémie de COVID-19 n’est plus présente sur le territoire. Le virus circule toujours et l’application des gestes barrière comme la vaccination restent les moyens les plus efficaces pour lutter contre toutes reprises épidémiques." Les autorités ont annoncé hier qu'une nouvelle étape du plan de désescalade démarrerait lundi. Plusieurs allègements sont prévus : le port du masque ne sera plus systématiquement obligatoire en public, les jauges des boîtes de nuit seront plus élevées Mais la préfecture a rappelé que la situation pouvait à nouveau évoluer défavorablement : "Si la fin de l’état d’urgence permet de continuer à lever certaines mesures de restrictions, elle ne signifie pas pour autant que l’épidémie de COVID-19 n’est plus présente sur le territoire. Le virus circule toujours et l’application des gestes barrière comme la vaccination restent les moyens les plus efficaces pour lutter contre toutes reprises épidémiques."



Baradi Siva Rédacteur en chef adjoint Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? 📧 baradi.siva@zinfos974.com 📞 06... En savoir plus sur cet auteur