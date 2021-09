A la Une . Quels seront les prénoms les plus populaires en 2022 ?

Quels seront les prénoms les plus donnés en 2022 ? "L'Officiel des prénoms" a dévoilé ce jeudi 2 septembre les tendances de l’année à venir. Par LG - Publié le Samedi 4 Septembre 2021 à 17:28





Un classement établi grâce aux données compilées par l'Insee et celles de l'état civil. Sans plus tarder, découvrez les tendances.



Le Top 20 des prénoms féminins pour 2022 :



Jade

Louis

Emma

Alice

Ambre

Lina

Rose

Chloé

Mia

Léa

Anna

Mila

Julia

Romy

Lou

Inès

Léna

Agathe

Juliette

Inaya



Le Top 20 des prénoms masculins pour 2022 :



Léo

Gabriel

Raphaël

Arthur

Louis

Jules

Adam

Maël

Lucas

Hugo

Noah

Liam

Gabin

Sacha

Paul

Nathan

Aaron

Mohamed

Ethan

Tom





