A la Une . Quels patrons de La Réunion parmi les 500 plus grosses fortunes de France?

Le magazine Challenges vient de sortir comme chaque année, son classement des 500 plus grosses fortunes de France. Nous l'avons scruté avec attention pour dénicher les patrons réunionnais qui pourraient en faire partie. Par Pierrot Dupuy - Publié le Jeudi 6 Juillet 2023 à 20:45





Le patron entre autres de la marque de luxe LVMH ou des champagnes Moet & Chandon ou Veuve Cliquot arrive une nouvelle fois, en tête du classement. Après une légère baisse entre 2021 et 2022, sa fortune estimée explose en 2023, passant de 149 à 203 milliards d’euros grâce à l'augmentation de 40% de la valeur des actions de son groupe en bourse.



Derrière lui, on trouve la famille Hermès (137 milliards), suivie de celle d'Alain et Gérard Wertheimer, propriétaire de la marque Chanel (100 milliards).



Et les Réunionnais dans tout ça? Au risque de vous décevoir, nous n'en avons trouvé aucun ! Loin le temps où apparaissaient les noms de Jacques de Chateauvieux ou d'Armand Apavou, passés aux oubliettes.



