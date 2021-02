Quels déplacements seront autorisés pendant le couvre-feu ?

Les sanctions prévues en cas de non-respect

Des dérogations sont prévues sur présentation d'une attestation pour les motifs suivants :

déplacements entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle ou le lieu d'enseignement et de formation,

déplacements pour des consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ou pour l'achat de produits de santé,

déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants, pour convocation judiciaire ou administrative,

déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative,

déplacements pour participer à des missions d'intérêt général,

déplacements liés à des transits pour des déplacements de longues distances.

Le Préfet de La Réunion a fait ce mercredi le point sur l'évolution de l'épidémie de Coronavirus sur notre île. La situation sanitaire continue de s'aggraver avec un taux d'incidence qui grimpe, une multiplication des cas de variants et une hausse du nombre de clusters.Jacques Billant a donc annoncé - comme le prévoyait sa stratégie de lutte contre la Covid-19 présentée la semaine dernière - la mise en place de couvre-feux à Saint-Louis, Saint-Leu, Le Port et La Possession qui ont toutes les quatre dépassé le seuil de 100 cas pour 100.000 habitants.Après des échanges avec les maires du Port, de Saint-Louis, de Saint-Leu et de La Possession, Jacques Billant instaure donc un couvre-feu à partir de 22h00 dans ces 4 communes. La mesure entrera en vigueur vendredi 12 février.Les sorties et les déplacements sans attestations dérogatoires seront interdits entre 22h et 5h pour une durée de 15 jours. Tout contrevenant s'expose à une amende de 135 € pouvant être portée à 3 750 € en cas de récidive.