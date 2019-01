A la Une . Quels choix ont fait les députés de La Réunion face à l'interdiction du glyphosate ? Entre absentéisme et vote, quelle a été l'attitude des députés face à la question de l'interdiction du glyphosate. L'émission Envoyé Spécial est revenue hier soir sur les votes de 2018.

L’émission Envoyé Spécial a diffusé hier soir une émission dédiée au très controversé herbicide glyphosate. Les députés ont eu à se prononcer l’an dernier à deux reprises sur l’inscription ou pas, dans la loi, de son interdiction dans un délai maximum de trois ans. Les amendements favorables à son interdiction sous trois ans avaient été rejetés.



C’est dans ce cadre que l’équipe de l’émission Envoyé spécial a passé au crible la totalité des votes des 577 députés.



Hormis le caractère toujours aussi peu reluisant de l’absentéisme très prononcé des élus lors des séances parlementaires, le choix des députés est passé à la loupe, y compris ceux originaires des Outre-mer.



Le plus souvent non présents physiquement dans l’hémicycle car retenus pour d’autres obligations dans leur île, seuls trois députés de La Réunion ont répondu au magazine de France 2.

Ericka Bareigts, David Lorion et Jean Hugues Ratenon ont voté pour l’interdiction du glyphosate. Envoyé spécial annonce ne pas avoir obtenu de réponse de la part de Nadia Ramassamy, Huguette Bello, Nathalie Bassire et Jean-Luc Poudroux, ce dernier pouvant néanmoins faire valoir son élection toute récente en guise d'excuse. Les deux lectures du texte sur le glyphosate par l’Assemblée nationale s’étaient déroulées, pour rappel, en mai et en septembre.



Absentéisme très prononcé



Une tendance caractérise les sept députés de La Réunion, c’est leur absence de l’hémicycle. Pas vraiment une nouveauté, en raison des déplacements que ces derniers doivent effectuer entre La Réunion et l’Hexagone. Aucun d'entre eux n'a assisté aux deux séances. Envoyé spécial a par contre obtenu de certains le motif de leur absence ces jours-là.



Rappelons que lors du premier vote au mois de mai 2018, seuls 85 députés étaient présents dans l'Hémicycle. Dans le détail, 63 députés avaient voté contre l’interdiction, 20 avaient voté pour.



Lors du second vote en septembre, sur les 80 députés présents, 42 avaient voté contre et 35 pour. Et seulement neuf députés avaient tenu à être présents aux deux séances. La faible mobilisation des députés sur le sujet avait d'ailleurs suscité de vives réactions, rappelle l’enquête d’Envoyé spécial. Au final, les amendements tentant d’inscrire l’interdiction du glyphosate ont été rejetés, en première comme en deuxième lecture à l’Assemblée.



Néanmoins, les personnes favorables au retrait de ce type d'herbicide des rayons de magasin de jardinerie ont obtenu une première victoire il y a quelques jours. Le tribunal administratif de Lyon a annulé ce mardi 15 janvier l'autorisation de mise sur le marché du Roundup 360 Pro commercialisé par la très décriée firme Monsanto. Zinfos974 Lu 556 fois





