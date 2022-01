A la Une . Quelques verbalisations et un délit mais le couvre-feu globalement bien respecté à Saint-Gilles

Le week end ne fait que commencer, levez le pied et passez le volant si vous avez bu. 12 verbalisations pour non respect de la mesure du couvre-feu. Cela peut paraître important mais ne représente qu'une petite partie des véhicules contrôlés la nuit dernière à Saint-Gilles. Trois barrages de gendarmerie attendaient les automobilistes se rendant ou sortant de la zone balnéaire . Ce samedi, l'heure est au bilan. Les 12 verbalisations dressées pour non respect du couvre-feu ne font pas oublier que la grande majorité des automobilistes contrôlés étaient détenteurs d'une attestation dérogatoire de déplacement, l'essentiel étant des professionnels travaillant durant le créneau horaire du couvre-feu.Bien que les piétons étaient également contrôlés, toutes les verbalisations ont été dressées à l'encontre des automobilistes. En marge de cette opération ciblant le respect du couvre-feu, un conducteur a été arrêté car il présentait une alcoolémie délictuelle. D'autres infractions au code de la route ont été relevées.Le week end ne fait que commencer, levez le pied et passez le volant si vous avez bu.