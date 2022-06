Météo Quelques nuages et pluies

La grisaille quitte l'Est pour gagner le Nord-Ouest dans l'après-midi. Par NP - Publié le Vendredi 3 Juin 2022 à 06:09

Le bulletin de Météo France :



L'alizé de secteur sud-est est de nouveau en place. Le matin, il apporte quelques nuages sur l'est de l'île de Saint-Philippe à Saint-Denis en passant par Salazie. Par moments, ces nuages s'accompagnent d'ondées passagères. A contrario, plus à l'ouest, le ciel est peu nuageux et le mercure grimpe un peu plus vite. L'après-midi le ciel se dégage sur le littoral Est et les nuages de pentes prennent la relève avec une préférence pour le Nord-Ouest. Quelques gouttes peuvent alors humidifier la route en corniche ou la région de la Possession.



Les températures reviennent vers la normale avec un maximum prévu de 31°C au Port. Ailleurs elles s’échelonnent entre 27 et 29°C sur le littoral. Du côté du Maido et du volcan, on peut s'attendre à 15°C.



Le vent souffle en rafales sur les côtes exposées avec des pointes proches de 50 à 60 km/h, pour Saint-Pierre comme pour Saint-Denis. L'après-midi un vent de sud s'installe sur les plages.



La mer est agitée à forte avec une houle australe voisine de 2 mètres 50 entre la Pointe des Aigrettes et la Pointe de la Table.