Quelques nuages dans une journée ensoleillée

Le bulletin du jour de Météo France:



L'alizé faiblit sensiblement sur la période dans une masse d'air plutôt sèche.



Mis à part la présence de quelques grisailles sur l'Est de l'île en tout début de matinée, accompagnées de petites farines sans prétention par place, le temps est partout ailleurs bien ensoleillé.



En matinée, les nuages de pente se forment dans l'intérieur à l'Est d'une ligne Saint-Denis Saint-Philippe. Ces nuages débordent l'après-midi vers les littoraux du Nord et du Nord-Est. Quelques farines sont possibles sur ces régions mais les cumuls restent peu significatifs. La région des plages et le littoral Sud sont bien ensoleillés en journée, il en est de même des plus hauts sommets de l'île.



Les températures maximales atteignent en journée les 23 à 26°C sur le littoral, 11 à 13°C au Volcan et Maïdo et 17 à 19°C dans les cirques.



Le vent de secteur Est faiblit mais demeure modéré sur les côtes Nord et Sud-Ouest du département. Les brises dominent sur la façade Ouest.



La houle d'alizé reste voisine de 2 mètres sur la façade Est et une houle australe autour de 2 mètres déferle entre la Pointe des Aigrettes et Saint-Philippe.