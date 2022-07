Quelques nuages avant de belles éclaircies

Le bulletin de Météo France:



Dans la lignée de la nuit, au lever du jour les nuages accaparent une bonne moitié Est de l'île, de Saint-Joseph à Saint-Denis en passant par la Plaine des Palmistes, Takamaka, Bélouve et la Plaine des Fougères. Sur les flancs Est du volcan ou les environs de Salazie, quelques gouttes viennent s'ajouter à celles tomber durant la nuit. Ailleurs le soleil est prédominant. Au fil de la matinée la couverture nuageuse se désagrège très largement mais des nuages se forment le long des pentes sous le vent, des hauts de Saint-Leu jusqu'à la Baie de la Possession. Tandis que l'Est profite de belles éclaircies les nuages s'épaississent sur la façade Ouest dans l'après-midi.



Le vent de secteur Est reste sensible du côte de Saint-Pierre avec des rafales voisines de 50 à 60 km/h. Les baies de Saint-Paul et la Possession profitent d'un régime de brises.



La mer est forte de Saint-Joseph à Sainte-Rose au déferlement de la houle d'alizé voisine de 2 mètres 50. Ailleurs la mer est agitée au vent et au déferlement de la petite houle australe.