Quelques mots d’un jeune

Après le meeting tumultueux et violent dans les mots comme dans les actes (référence aux agressions supposées commises par des militants pro-zemmour sur les militants de SOS Racisme. ) d’Eric Zemmour à Villepinte, cette élection présidentielle s’annonce bien plus que les précédentes, fondamental pour le devenir de la France. Dès lors, un certain nombre de question doivent être posés à la jeunesse du pays.



Dans quelle France voulons nous vivre demain ? Mais surtout quelles valeurs allons nous transmettre aux générations futures ?

A la Réunion, terre du multiculturalisme, nous nous considérons tous dans une certaine mesure comme appartenant à une histoire collective et fraternelle. Nous avons nos spécificités, notre histoire et notre culture du vivre ensemble et c’est cette belle devise de notre pays qu’est LIBERTÉ ! ÉGALITÉ ! et FRATERNITÉ ! qui guide nos pas.



Très éloignés des discours qui prônent la haine et cette folie du « Tous contre Tous », la Réunion concentre en son sein, la mixité culturelle. Une mixité mise à mal par les discours identitaires et rétrograde qui favorise le repli non seulement sur soi mais également sur le monde.



Donc, la ou l’extrême droite prône la division nous nous devons de nous unir. S’unir afin de faire face à ceux qui tentent de nous diviser. S’unir face à ceux qui n’ont que comme projet politique, la fracture de notre vivre ensemble.



Dans cette affaire, nous les jeunes, avons un rôle fondamental. A juste titre, notre regard se tourne constamment vers l’avenir et le progrès. Être du camp du progrès ne fait pas de nous pour autant des ignares de notre passé. Bien au contraire, ce passé nous sert de fondation pour bâtir l’Avenir au sein d’un monde en constante mutation. Ce qui a été n’est plus, c’est à nous d’écrire la suite.



C’est en ce sens que l’élection présidentielle de 2022 demeure fondamental pour nous car il est question non seulement de notre avenir mais aussi de celui des générations qui nous succéderons . Dès lors, il est d’une nécessité impérieuse de s’intéresser à la chose publique. De tout d’abord comprendre l’extrême urgence de la situation pour mieux agir par la suite.



Agir oui ! Mais agir avec sérénité. Ne soyons pas violent comme ceux qui n’ont pas d’argument ! A la violence ne répondons pas par la violence. La sanction que nous leur apporterons sera une sanction électorale. Combattons l’idéologie de la division par des valeurs progressistes qui souhaitent une évolution sereine de l’avenir.



Ensemble citoyens, qualifions que la réponse approprié à cette haine et à cette décadence ne peut être que celle de l’amour et de l’espoir en notre pays.