Quelques leçons laissées par Batsirai

Le communiqué :



Le cyclone Batsiraï est passé au large, à 200 kilomètres de nos côtes. Les dégâts sont assez importants. En cause: une urbanisation inadaptée, la pauvreté et la précarité monétaire, la vétustée des équipements et infrastructures, le manque d'anticipation des professionnels et des collectivités. Tout cela confirme la nécessité d’une réflexion globale sur le réchauffement climatique et ses conséquences, la sécurité des biens et des personnes. Car, notre mode de vie et de consommation ne peut souffrir du manque d'eau potable et d'électricité. Quand on vit à l'étage, on est comme pris dans un piège.



Le PCR constate également que de nombreux dégâts ne sont pas assurés, en particulier les plantations. Déjà, en 2012, l'Insse indiquait que 40 % des foyers réunionnais n’ont pas d’assurance habitation. Cela concerne particulièrement des maisons individuelles que les assureurs refusent de couvrir. Pour beaucoup de dégâts, on reste donc suspendu à une déclaration de catastrophe naturelle, toujours contraignante.



Par ailleurs, le PCR contate une fois de plus un calendrier scolaire inadapté qui a privé 4 jours d’école à plus de 200 000 élèves. La saison des cyclones n’est pas encore terminée, et le risque de nouvelles fermetures d’école n’est pas écarté. Il est urgent de rétablir l'ancien calendrier fondé sur le climat.



Le PCR renouvelle donc son appel à la concertation des Réunionnais dans le cadre d’une Conférence Publique, élargie à toutes les forces vives de notre pays. Cette instance sera le lieu d’élaboration d’un projet réunionnais, définissant une feuille de route pour les 20 à 30 ans. Nous souhaitons que l’adaptation au changement climatique et la politique de développement durable soient la priorité dans la réflexion.



Bureau de presse du PCR