Quelques cumulus dans un grand ciel bleu

Le bulletin de Météo France :



Les premiers rayons de soleil dispersent rapidement les rares grisailles présentes en cette fin de nuit. La matinée se déroule donc sous un franc soleil tant pour le littoral que pour les hauts.



Cet après-midi, quelques cumulus fleurissent dans les hauts mais ils n'altèrent pas l'impression de beau temps. De fins nuages débordent vers la Possession se contentant d'apporter un peu d'ombre. Grand ciel bleu au Volcan, au Maïdo et au Piton des Neiges tout au long de ce mardi.



L'alizé reste donc bien établi avec des rafales voisines de 60 km/h entre Saint-Philippe et Saint-Pierre et 50 km/h de Saint-Benoît à Sainte-Marie. Ce vent est également turbulent, mais dans une moindre mesure, dans les plaines et sur les crêtes.



La mer est agitée au vent et au déferlement d'une houle d'alizé voisine de 2 m voire temporairement forte au large du Sud Sauvage.