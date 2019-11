A la Une . Quelques bons grains dans les hauts ce lundi après-midi

Prévisions pour le lundi 25 Novembre

Quelques bons grains dans les hauts cet après-midi qui peuvent gagner localement le littoral.



➡️En début de matinée des averses touchent le littoral Sud et les premières pentes. Elles peuvent remonter vers Sainte Rose.

Ailleurs le ciel n'est pas entièrement dégagé mais les éclaircies dominent ce qui tranche avec les deux jours précédents.

Dans le courant de la matinée les pluies ont cessé sur le littoral Sud. Des développements nuageux s'emparent inexorablement des hauts et de l'intérieur de l'île.

En fin de matinée des averses se déclenchent localement dans les hauts alors que les éclaircies perdent du terrain sur le littoral.



➡️ L'après-midi le risque pluvieux concerne l'ensemble des hauts. Ceux de la moitié Sud sont plus exposés à quelques bons grains.

Le temps humide et instable gagne en extension et descend vers la côte plus probablement entre Saint Leu et Saint Philippe en passant par Saint Pierre.



🎏 Le vent est plus sensible dans la région de Sainte Rose où il peut flasher à un peu plus de 50km/h.



🌊 La mer s'agite sous l'effet du vent sur les rivages Est et Sud-Est. Notons qu'une petite houle résiduelle de Sud-Ouest agite encore la pleine mer au Sud et au Sud-Ouest.



🌡️ D'une manière générale les températures dépassent légèrement les valeurs attendues pour un mois de Novembre. Voir détails ci-dessous.

Température du lagon: entre 26° et 27°.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️ Lever du soleil : 05h29 le 26 -- Coucher du soleil : 18h40 le 25



🌡️ Températures prévues Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de Meteor OI Villes Températures Maxi en degrés Celsius Saint Denis 30 Le Port 30 Saint Paul 30 Grand Fond 31 Pointe 3 Bassins 32 Saint-Louis 31 Saint Pierre 30 Saint Philippe 29 Sainte Rose 29 Saint Benoit 29 Saint André 30 Volcan 19 Maïdo 20 Bourg Murât 24 Plaine des Palmistes 24 Cilaos 27 Salazie 26

🌡️ Températures relevées en fin de nuit dans les stations de METEO FRANCE

Tendances pour le mardi 26 Novembre Temps d'été avec un ou deux bons grains sur la tôle l'après-midi.



➡️ Le bleu est la couleur dominante en début de matinée en dépit de quelques entrées maritimes qui peuvent mouiller les régions Est. Mais l'atmosphère chaude et humide donne un bon coup de fouet à l'évolution diurne et d'ici la fin de matinée les hauts sont bien accrochés avec déjà quelques averses observées localement.

L'après-midi pas de doute nous sommes en été et le son de la pluie sur la tôle se savoure dans l'ensemble des hauts.

Les gens des bas peuvent aussi y avoir droit par débordements locaux en fin d'après-midi et en début de soirée.



🎏 Le vent est généralement faible. Quelques accélérations sous les grains sont possibles.



🌊 La mer est plutôt agitée en dehors des lagons sur les côtes Sud et Ouest.



🌡️ D'une manière générale les températures dépassent légèrement les valeurs attendues pour un mois de Novembre.

Analyse de la situation de surface

