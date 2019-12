Quelques bonnes averses dans les hauts du Sud cet après-midi

➡️ Le soleil domine largement en ce début de matinée en dépit de bancs de nuages élevés. Quelques nuages bas porteurs d'averses tutoient le littoral Est et Nord-Est. Ils peuvent mouiller par places mais il est probable qu'ils restent en mer dans leur majorité.La chaleur s'impose très rapidement: à 7heures il fait déjà 29.1° au Port et 28.5° à Gillot.La couverture nuageuse s'impose sur les pentes avant la fin de la matinée et le gris foncé annonce les averses de l'après-midi.➡️le risque pluvieux est plus probable dans les hauts du Sud vers les Makes, les Avirons, Colimaçons, les plaines , le volcan et les hauts du Sud sauvage. D'ailleurs ce temps humide progresse vers le littoral entre Saint Philippe et Sainte Rose.Plusieurs portions du littoral demeurent ensoleillées comme vers Saint Gilles, Saint Denis et vers Sainte Suzanne et Saint André.s'accélère localement le long des côtes Ouest et vers Sainte Rose.Des accélérations locales sont possibles sous les averses.🌊 La mer est peu agitée à localement agitée au large sous l'effet du vent mais également au déferlement sur les côtes Sud.Les températures restent majoritairement supérieures aux normales pour Décembre. Voir détails ci-dessous.➡️➡️05h33 le 16 --18h53 le 15🧳 La pression atmosphérique à 07h00 à Gillot :