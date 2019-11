A la Une .. Quelques bonnes averses cet après-midi mais il pleut davantage jeudi

Météo974

M974World

Zinfos974Météo



2019 NOVEMBRE 13 07h25 REUNION



Graphique : demain jeudi 14 Novembre le temps devrait être pluvieux sur la Réunion notamment l'après-midi. L'orage pourrait gronder. Arome.MCIEL.METEO FRANCE.



PREVISIONS POUR LE MERCREDI 13 NOVEMBRE



Temps humide dans les hauts dès la fin de la matinée.



Quelques averses résiduelles peuvent encore mouiller les côtes Nord et Est tôt ce matin.



Mais le soleil affirme sa présence sur la majorité de l'île. Toutefois son hégémonie est éphémère.



Après 9heures les nuages bourgeonnent sur les pentes et avant midi des averses se déclenchent dans les hauts.



Averses qui se multiplient en début d'après-midi notamment dans les hauts du Nord et de l'Est.



Un temps clément fait de la résistance sur les côtes Ouest et Sud.



En revanche les averses ont de bonnes chances de mouiller la côte entre Sainte Rose et Saint Benoît et plus ponctuellement les rivages Nord et Nord-Est.



Le vent s'établit au secteur Est . Il se manifeste modérément en priorité vers Saint Pierre et remonte jusque Saint Leu.

Sur le Nord le vent est plus inconstant.



Dans la matinée un vent de Nord-Est rentre vers la Possession et le Port.



Une petite houle est présente sur les côtes Ouest et Sud. La hauteur moyenne maximale est comprise entre 1m50 et 2m.



Température du lagon: proche de 26°.



Marées Hautes/ Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM

Lever du soleil : 05h31 le 14.

Coucher du soleil : 18h33 le 13.



La pression atmosphérique à 07h00 à Gillot : 1014.6 hectoPascals.



TEMPERATURES MAXIMALES SOUS ABRI ATTENDUES POUR LA JOURNEE DU MERCREDI 13 DANS LES STATIONS DE METEO FRANCE ET DE METEOR OI :



SAINT DENIS: Maximum de 29° Celsius



LE PORT : Maximum de 30° Celsius



GRAND FOND: Maximum de 30/31° Celsius



SALINE: Maximum de 30/31° Celsius



SAINT LOUIS: Maximum de 30° Celsius



SAINT PIERRE: Maximum de 29° Celsius



SAINT PHILIPPE : Maximum de 28° Celsius



SAINTE ROSE : Maximum de 28° Celsius



SAINT BENOIT: Maximum de 28° Celsius



SAINT ANDRE: Maximum de 29° Celsius



VOLCAN: Maximum de 20° Celsius



MAIDO: Maximum de 19° Celsius



BOURG MURAT: Maximum de 21° Celsius



PLAINE DES PALMISTES: Maximum de 20° Celsius



CILAOS: Maximum de 25° Celsius



SALAZIE: Maximum de 23/24° Celsius





TENDANCES POUR LE JEUDI 14 NOVEMBRE:



Soleil discret et nombreuses averses.



Les nuages sont nombreux sur l'île dès le début de la matinée. Des éclaircies font illusion sur l'Ouest et le Sud mais elles peu de chances de s'inscrire dans la durée.



Un temps humide affecte la moitié Est de l'île , les plaines, Salazie et le volcan.



En journée la majorité de l'intérieur se trouve exposée au temps pluvieux. Les débordements sur les zones littorales sont fréquents.



Le littoral Sud de l'île peut espérer un temps plus clément.



Les maximales baissent d'un cran compte tenu de la déficience d'ensoleillement.



L'alizé rythme la journée en particulier pour les sudistes. Des rafales avoisinant les 60km/h sont probables.



La mer est agitée là où le vent est présent. 2019 NOVEMBRE 13 07h25demain jeudi 14 Novembre le temps devrait être pluvieux sur la Réunion notamment l'après-midi. L'orage pourrait gronder. Arome.MCIEL.METEO FRANCE.Quelques averses résiduelles peuvent encore mouiller les côtes Nord et Est tôt ce matin.Mais le soleil affirme sa présence sur la majorité de l'île. Toutefois son hégémonie est éphémère.Après 9heures les nuages bourgeonnent sur les pentes et avant midi des averses se déclenchent dans les hauts.Averses qui se multiplient en début d'après-midi notamment dans les hauts du Nord et de l'Est.Un temps clément fait de la résistance sur les côtes Ouest et Sud.En revanche les averses ont de bonnes chances de mouiller la côte entre Sainte Rose et Saint Benoît et plus ponctuellement les rivages Nord et Nord-Est.s'établit au secteur Est . Il se manifeste modérément en priorité vers Saint Pierre et remonte jusque Saint Leu.Sur le Nord le vent est plus inconstant.Dans la matinée un vent de Nord-Est rentre vers la Possession et le Port.est présente sur les côtes Ouest et Sud. La hauteur moyenne maximale est comprise entre 1m50 et 2m.Température du lagon: proche de 26°.05h31 le 14.18h33 le 13.1014.6 hectoPascals.Maximum de 29° CelsiusMaximum de 30° CelsiusMaximum de 30/31° CelsiusMaximum de 30/31° CelsiusMaximum de 30° CelsiusMaximum de 29° CelsiusMaximum de 28° CelsiusMaximum de 28° CelsiusMaximum de 28° CelsiusMaximum de 29° CelsiusMaximum de 20° CelsiusMaximum de 19° CelsiusMaximum de 21° CelsiusMaximum de 20° CelsiusMaximum de 25° CelsiusMaximum de 23/24° CelsiusLes nuages sont nombreux sur l'île dès le début de la matinée. Des éclaircies font illusion sur l'Ouest et le Sud mais elles peu de chances de s'inscrire dans la durée.Un temps humide affecte la moitié Est de l'île , les plaines, Salazie et le volcan.En journée la majorité de l'intérieur se trouve exposée au temps pluvieux. Les débordements sur les zones littorales sont fréquents.Le littoral Sud de l'île peut espérer un temps plus clément.Les maximales baissent d'un cran compte tenu de la déficience d'ensoleillement.L'alizé rythme la journée en particulier pour les sudistes. Des rafales avoisinant les 60km/h sont probables.La mer est agitée là où le vent est présent.







PATRICK HOAREAU Lu 945 fois







Dans la même rubrique : < > St-Paul: 4 mineurs interpellés pour des violences urbaines en marge de la visite présidentielle École Estella Clain à St-Leu: Face à l'inquiétude des parents, les travaux de désamiantage repoussés