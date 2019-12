Météo Quelques bonnes averses cet après-midi, la chaleur baisse d'un cran mercredi et jeudi

Conditions prévues en moyenne cet après-midi Prévisions pour le mardi 17 Décembre Temps instable l'après-midi avec des averses parfois soutenues dans les hauts touchant localement le littoral.



➡️ Les nuages empiètent de plus en plus sur le soleil au cours de la matinée.

En fin de matinée ils sont majoritaires à mi pentes et dans l'intérieur.



➡️ L'après-midi le ciel réunionnais peut devenir chaotique dans les hauts où des précipitations localement soutenues éclatent. Un coup de tonnerre n'est pas exclu.

Le temps humide et instable avance vers la côte notamment vers Sainte Marie.



🎏 Le vent tourne progressivement à l'Ouest. Il souffle en rafales modérées principalement sur le Nord et sur le Sud-Ouest de l'île.



🌊 La mer est peu agitée à localement agitée au large sous l'effet du vent. Température du lagon: entre 27 et 28°.

Les filets de protection autorisant la baignade sont installés aux Roches Noires et à Boucan.



🌡️ Les températures restent encore majoritairement supérieures aux normales de Décembre.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️ Lever du soleil : 05h33 le 18 -- Coucher du soleil : 18h54 le 17



🌡️ Températures relevées en fin de nuit dans les stations de METEO FRANCE

Analyse de la situation de surface



Tendances pour le mercredi 18 Décembre Le vent s'oriente progressivement au Sud-Est alors que les températures maximales baissent d'un cran notamment à partir de jeudi.



➡️ En matinée des averses peuvent toucher la façade Est de l'île. Ailleurs le soleil n'est pas perturbé.



➡️ L'après-midi des averses mouillent les hauts principalement ceux de l'Est et du Nord.



🎏 Le vent s'établit lentement au Sud Sud-Est. Il agite gentiment les filaos des plages de l'Ouest et la région de Sainte Rose l'après-midi.



🌊 La mer est peu agitée à localement agitée au large sous l'effet du vent. Température du lagon: entre 27 et 28°.

