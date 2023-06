Météo Quelques averses prévues sur les hauteurs

Le bulletin de Météo-France: Par NP - Publié le Jeudi 15 Juin 2023 à 06:50

Le temps nuageux présent sur la Réunion donne un peu plus d'humidité sur l'Est de l'île. Cependant au cours de la matinée les averses sur l'Est de l'île s'estompent progressivement. Quelques éclaircies apportent un peu de réconfort sur le littoral Est allant de Sainte-Rose à Saint-Denis en passant par Saint-Benoit, mais elles sont plus fugaces dans les hauts avec des nuages d'évolution diurne s’emparant de l'intérieur de l'île l'après-midi. Quelques averses isolées se déclenchent avec une préférence pour la région du Tampon et pour le cirque de Salazie.



En journée, la montée du mercure est ralenti par ce temps nuageux, même si on peut attendre 27 à 29°C sur le littoral sous le vent.



Le vent de Sud-Est accélère, et des rafales entre 50 et 60 km/h sont attendues sur les côtes Nord, le Sud Sauvage et les sommets en matinée. Il s'oriente au Nord-Est en cours d'après-midi et atteint en pointe 40 à 50 km/h de Saint Philippe à la Pointe des Cascades, et de la Possession à la Pointe des Aigrettes.



La mer est peu agitée à agitée.