Quelques averses prévues dans l'Ouest

Le bulletin du jour de Météo France:



Au petit matin, des nuages affectent l'Est du département, principalement à l'Est d'une ligne "Sainte-Suzanne-Saint-Philippe" en passant par la région du volcan où quelques faibles précipitations viennent s'inviter au programme. Plus à l'Ouest, le ciel est le temps est plus clément et les températures fraîches de la nuit remontent lentement.



En matinée, des nuages de pente se forment sur les hauteurs de l'Ouest entre la Possession et Saint-Leu et les éclaircies reviennent peu à peu dans l'Est. L'après-midi, la couverture nuageuse s'épaissit et le temps devient nuageux dans l'intérieur, les éclaircies résistant alors sur les plus hauts sommets et sur les littoraux soumis à l'alizé véloce comme vers Saint-Pierre ou vers Saint-Denis. Des débordements nuageux s'opèrent en direction de l'Ouest où quelques averses peuvent se déclencher avant la fin de journée.



Le vent d'Est-Sud-Est demeure assez fort avec des rafales comprises entre 70 et 80 km/h de Saint-Joseph à la Pointe au Sel au meilleur de la journée. Des pointes vers 60 km/h sont également attendues du côté de Saint-Denis mais aussi sur les hauteurs de l'île comme au Volcan.



Les températures maximales sont de l'ordre de 25 à 28°C sur le littoral, 18°C au Maïdo et 14°c au Volcan, 20 à 22°C dans les cirques.



La mer est agitée à forte au vent et avec la présence d'une houle de secteur Sud voisine de 2 mètres 50 sévissant de la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table, rendant donc la navigation difficile le long du Sud sauvage notamment.