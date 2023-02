A la Une . Quelques averses cet après-midi, sauf dans l’Ouest

Si le Sud et l’Est vont connaître quelques averses ce matin, et le Nord et le Nord-Ouest cet après-midi, la côte Ouest va être épargnée par le mauvais temps aujourd’hui. Les températures restent clémentes sur toute l’île. Par La rédaction - Publié le Mercredi 1 Février 2023 à 06:41

Quelques pluies matinales sont présentes sur le littoral Sud et Est, puis les nuages viennent coiffer les pentes du pourtour de l'île, et seuls les plus hauts sommets gardent la tête au soleil. Les plages de l'Ouest conservent un temps lumineux et sec, quelques averses peuvent se déclencher l'après-midi à l'Est, au Nord et au Nord-Ouest du département.



Le vent de Sud-Est reste modéré, mais accélère sensiblement entre Sainte-Rose et Sainte-Suzanne, et sur les plages de l'Ouest.



Les températures perdent souvent 1 à 2 degrés, mais les maximales remontent au Pas de Bellecombe.



La mer reste agitée à forte, forte de la Pointe des Aigrettes à Saint-Philippe, avec une longue houle australe sur les côtes Sud et Sud-Ouest qui s'amplifie temporairement vers 2.5m en matinée. Elle s'amortit légèrement en cours d''après-midi. La houle avoisine 1m ou s'amortit à moins de 1m au Nord entre Ste Rose et La Possession.