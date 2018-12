Culture "Quelque chose" : La tragi-comédie qui aborde le sujet tabou de l'inceste





4 femmes qui se sont rencontrées dans un groupe de parole se retrouvent pour la fête de la musique à St-Denis. 4 femmes qui ont été abusées, meurtries mais qui apprennent jour après jour à relever la tête.



Les dialogues ont été conçues à partir de témoignages réels. L’unité de psycho-Trauma Noé de l'EPSMR de Cambaie, l'association La Cerise sur le chapeau et la Compagnie Aziadé ont également porté le projet.



"Quelque chose" se veut un outil de sensibilisation adapté au contexte, à la musique, à la langue réunionnaise. " Et si, ensuite, nous pouvions aller dans les lycées, et proposer à tous les adolescents qui auraient assisté au spectacle des ateliers de théâtre forum sur la libération de la parole afin qu'ils sachent que l'hôpital, les associations sont là pour soutenir ceux qui en ont besoin ? Si nous pouvions leur dire qu'on les comprend, qu'on sait à quel point il est difficile de demander de l'aide, mais que plus tôt on parle, plus vite on est aidé, plus on a de chance de s'en sortir".



Après une première représentation réussie à Cambaie vendredi 30 novembre dernier mais aussi au centre de détention du Port, l’équipe se produira ce vendredi à l'amphithéâtre bioclimatique de La Réunion et le 10 décembre au Théâtre Canter. Des séances dans des établissements scolaires sont également prévues.



--------------------------------------------------------

Vendredi 7 décembre : Amphithéatre Bioclimatique - Université de la Réunion. Saint-Denis. Séance ouverte au public. 19 heures. Réservation sur monticket.re – 12 euros en prévente. 15 euros sur place.



Lundi 10 décembre : Théâtre Kanter. Université du Moufia. Saint-Denis. 18h30. Réservation sur https://www.billetweb.fr/theatre-quelque-chose-moufia1 - gratuit.





