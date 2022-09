A la Une . Quelles sont les conditions à remplir pour bénéficier de l'aide exceptionnelle de solidarité ?

Une aide pour défendre le pouvoir d’achat des familles et des étudiants est versée à compter de ce jeudi à 176.000 allocataires réunionnais. Quelles sont les conditions à remplir pour bénéficier de cette aide ? Réponse tout de suite. Par NP - Publié le Jeudi 15 Septembre 2022 à 08:27

Prévue dans le cadre de la loi pouvoir d’achat, l’aide exceptionnelle de solidarité (AES) sera versée à partir de ce jeudi 15 septembre. Un coup de pouce supplémentaire octroyé par le gouvernement après le versement de l’allocation de rentrée scolaire revalorisée pour faire face au coût de la rentrée.



Les bénéficiaires de cette aide exceptionnelle de solidarité, destinée à défendre le pouvoir d’achat des plus modestes plus fortement touchés par l’inflation, sont ceux disposant des minima sociaux et les étudiants boursiers. Le montant est de 100 euros par foyer auxquels s’ajoutent 50 euros par enfant à charge.



Aucune démarche n’est nécessaire. Les organismes qui payent habituellement les prestations sociales verseront l’aide directement.



"À un moment-clé comme celui de la rentrée scolaire, nous souhaitons que ce versement permette de réunir les meilleures conditions pour le pouvoir d'achat des familles comme des étudiants", avait déclaré le ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées Jean-Christophe Combe.



A La Réunion, 176.000 allocataires (ce qui correspond à plus de 371.000 personnes couvertes, soit 43% de la population réunionnaise), sont concernés par le versement de cette aide exceptionnelle de solidarité pour un montant total de plus de 25 millions d’euros.



allocation aux adultes handicapés (Aah),

revenu de solidarité active (Rsa),

aide au logement,

revenu de solidarité outre-mer (Rso) dans les DOM. Pour les personnes qui ne perçoivent pas l’une de ces prestations mais qui sont bénéficiaires des prestations suivantes : allocation de solidarité spécifique (Ass),

allocation équivalent retraite (Aer),

prime forfaitaire,

aide financière à l’insertion sociale et professionnelle (Afis),

aide à la vie familiale et sociale (Avfs),

allocation de solidarité pour les personnes âgées (Aspa). C’est l’organisme qui paye habituellement ces prestations qui versera l’aide.

Cette aide sera versée aux étudiants boursiers non bénéficiaires d'une aide au logement par le Crous.