Quelles primes pour la Saint-Pierroise ?

L'épopée saint-pierroise en Coupe de France a un impact médiatique non-négligeable pour le club mais aussi pour ses finances....En effet, si les équipes restantes ont dans un coin de la tête un parcours honorable voire une possible victoire de la compétition, elles pensent également aux dotations versées par la FFF.



Pour rappel, les recettes sont cumulées à chaque tour de la compétition. Ainsi, le vainqueur de la coupe de France aura cumulé au total 2 065 000 euros de dotations.



La Saint-Pierroise, qui a déjà empoché 7 500 euros au 7e tour, plus 15 000 euros lors du 8e tour et 30 000 pour ces 32e de finale est assurée de toucher une dotation de 102 500 euros pour les 16e de finale. Son beau parcours permet à la JSSP d'entrevoir l'avenir un peu plus sereinement...



Les dotations de la coupe de France pour l'édition 2019/2020:



Dotation 7e tour : 7 500 euros

Dotation 8e tour : 22 500 euros

Dotation 32e de finale : 52 500 euros

Dotation 16e de finale : 102 500 euros

Dotation 8e de finale : 172 500 euros

Dotation 1/4 de finale : 285 000 euros

Dotation 1/2 finale : 565 000 euros

Dotation finaliste : 1 515 000 euros

Dotation vainqueur : 2 065 000 euros