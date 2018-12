Quelles pistes de reclassement pour les salariés des paillotes?

Ce matin dès 6h00, une opération de démolition en présence des services de l’État a été menée à l’Ermitage (Saint-Paul) afin de faire respecter les jugements du tribunal administratif de Saint-Denis du 31 octobre 2018 ordonnant aux structures le Coco Beach, la Marmite, la Bobine, le Mivéal, Locaplage et le K’Banon de cesser d’occuper le domaine public maritime et de remettre la plage dans son état naturel.



Des constats portant sur l’état des lieux et la présence de mobiliers ont été dressés en présence des forces de l’ordre et d’huissiers de justice. Les divers réseaux (gaz, électricité, eau usée et potable, téléphonie) ont été neutralisés avant toute intervention. Le mobilier a été enlevé et déposé dans un lieu de stockage où il restera à disposition des contrevenants.



Les opérations de démolition s’achèveront d’ici ce soir et les déchets seront triés avant d’être orientés vers un centre de traitement.



Le reclassement des salariés des établissements concernés sera accompagné par les équipes de Pôle Emploi. A cet égard, 135 postes sont actuellement à pourvoir dans le secteur de la restauration, dont 40 sur l’Ouest. Les salariés qui n’auront pu être reclassés immédiatement bénéficieront de contrats de sécurisation professionnelle (CSP), signale la préfecture.