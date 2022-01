A la Une . Quelles mesures faut-il mettre en place dans les écoles ?

À quelques jours de la rentrée scolaire, #LeDébatDuCouvreFeu se penche sur le protocole sanitaire dans les écoles. Quelles mesures vous semblent nécessaires ?





Les classes ne seront pas fermées lorsqu'un cas positif sera détecté, mais les élèves seront isolés (au 1er degré) et devront réaliser des autotests sous la supervision de leurs parents. La situation est différente au collège et au lycée où l'isolement n'est pas le même selon si les adolescents sont vaccinés ou non. La rectrice a rappelé que 60% des 12 à 17 ans ont un schéma vaccinal complet.



Des assistants éducatifs seront déployés pour faire face aux besoins plus importants de gestion des élèves durant cette période où le coronavirus circule à un niveau très élevé.



