Quelles mesures anti-Covid faut-il prendre ?

L'épidémie de coronavirus connaît toujours une accélération à La Réunion. Plus de 16.000 nouveaux cas ont été enregistrés entre le 1er et le 7 janvier . La situation sanitaire continue de s'empirer avec plus de 5.000 contaminations quotidiennes recensées sur les derniers jours dans l'île.Les autorités sanitaires et des élus appellent à un renforcement des mesures de lutte contre le coronavirus à moins de deux semaines de la rentrée scolaire. Le préfet s'est entretenu avec les maires de La Réunion ce mercredi. Plusieurs pistes ont été évoquées dont l' avancée du couvre-feu, mais aussi l'instauration d'un confinement partiel le week-end ou encore un reconfinement total Le préfet de La Réunion doit encore consulter les acteurs économiques mais aussi le gouvernement qui se penchera sur le sujet durant une cellule de crise interministérielle. De nouvelles restrictions devraient être par la suite annoncées.